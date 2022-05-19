為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小四女把爸媽LINE暱稱改「腦殘人」 父心碎：後面還有1字…

    網友發現女兒把自己LINE暱稱改成「腦殘人」。示意圖。（資料照）

    網友發現女兒把自己LINE暱稱改成「腦殘人」。示意圖。（資料照）

    2022/05/19 20:50

    〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體LINE有個功能，可以自由改動聯絡人暱稱，並且只會顯示在自己的裝置上。有個爸爸在臉書發文說，無意間看見小四女兒的LINE頁面，竟把他與老婆的名字改成「腦殘人」以及「雞拍人（淦」，讓他心裡五味雜陳。

    這名爸爸在臉書社團「爆廢公社」發文說，女兒目前就讀國小四年級，家裡買了一台平板給她玩，也幫她申請了LINE帳號，不過他卻無意間發現，女兒把他和媽媽的暱稱改成「腦殘人」以及「雞拍人（淦」，感到有點傷心，尤其後面這個「淦」字更是讓他難以釋懷。他說，平常對小孩很好，也沒有虐待行為，只好發文求救，「要如何跟她溝通呢？」

    文章PO出後，引發許多網友討論，「無法接受」、「我覺得不妥，所以是我我就跟他溝通」、「這不是小事」、「若是我，會告訴耐心她，這2個詞有多難聽！」、「現在的孩子很早熟，而且這階段有點叛逆，我想也許是一時的情緒發洩，然後沒有更改回來」。

    也有網友勸原PO放寬心，不用過度放大這個行為，「他們半大不小的其實不太知道自己說了or做了什麼，也不知道别人會難過還是不開心。可以溝通就聊聊看吧。」、「覺得不用管欸！這只是中二的表現，而且Id本來就會改來改去的」。

    網友發現女兒把自己暱稱改得很難聽。（圖取自爆廢公社）

    網友發現女兒把自己暱稱改得很難聽。（圖取自爆廢公社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美濃人才懂的在地美食？網公佈「78」正解
    2022/05/11 17:28

    美濃人才懂的在地美食？網公佈「78」正解
    買早餐是不必要消費？ 9歲女兒這樣答…艾莉絲傻眼
    2022/04/14 10:47

    買早餐是不必要消費？ 9歲女兒這樣答…艾莉絲傻眼

    南霸天高雄「左營」擁有媲美台北車站之機能
    國小課表上2字讓人霧煞煞！網笑：是要學嚐百草嗎
    2022/04/03 23:30

    國小課表上2字讓人霧煞煞！網笑：是要學嚐百草嗎
    幼園女兒收到男生贈巧克力惹父吃醋 網︰隔著螢幕感受滿滿怒火
    2022/03/29 17:15

    幼園女兒收到男生贈巧克力惹父吃醋 網︰隔著螢幕感受滿滿怒火

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    簡單明瞭！他曝LINE家庭群組名稱 上千網友笑翻狂喊+1
    2021/10/19 20:42

    簡單明瞭！他曝LINE家庭群組名稱 上千網友笑翻狂喊+1
    曝國中兒與女友深情對話 辣媽驚恐求助：不想當「少年嬤」
    2021/01/03 00:48

    曝國中兒與女友深情對話 辣媽驚恐求助：不想當「少年嬤」
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播