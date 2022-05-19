小四女把爸媽LINE暱稱改「腦殘人」 父心碎：後面還有1字…

網友發現女兒把自己LINE暱稱改成「腦殘人」。示意圖。（資料照）

2022/05/19 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體LINE有個功能，可以自由改動聯絡人暱稱，並且只會顯示在自己的裝置上。有個爸爸在臉書發文說，無意間看見小四女兒的LINE頁面，竟把他與老婆的名字改成「腦殘人」以及「雞拍人（淦」，讓他心裡五味雜陳。

這名爸爸在臉書社團「爆廢公社」發文說，女兒目前就讀國小四年級，家裡買了一台平板給她玩，也幫她申請了LINE帳號，不過他卻無意間發現，女兒把他和媽媽的暱稱改成「腦殘人」以及「雞拍人（淦」，感到有點傷心，尤其後面這個「淦」字更是讓他難以釋懷。他說，平常對小孩很好，也沒有虐待行為，只好發文求救，「要如何跟她溝通呢？」

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文章PO出後，引發許多網友討論，「無法接受」、「我覺得不妥，所以是我我就跟他溝通」、「這不是小事」、「若是我，會告訴耐心她，這2個詞有多難聽！」、「現在的孩子很早熟，而且這階段有點叛逆，我想也許是一時的情緒發洩，然後沒有更改回來」。

也有網友勸原PO放寬心，不用過度放大這個行為，「他們半大不小的其實不太知道自己說了or做了什麼，也不知道别人會難過還是不開心。可以溝通就聊聊看吧。」、「覺得不用管欸！這只是中二的表現，而且Id本來就會改來改去的」。

網友發現女兒把自己暱稱改得很難聽。（圖取自爆廢公社）

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