新北停課因校制宜 議會綠黨團促侯友宜停課1週

民進黨團議員蘇錦雄（左起）、陳科名、總召集人陳啟能、副總召集人李倩萍、書記長廖宜琨及議員李坤城共同召開記者會，希望侯友宜以行政命令要求各校停課1週，改採線上授課。（記者何玉華攝）

2022/05/19 16:00

〔記者何玉華／新北報導〕在台北市決定下週全面停課1週後，一水之隔的新北市面臨壓力，新北市長侯友宜再回應因校制宜，視風險高低採取實體或線上分流教學；新北市議會民進黨團認為北北基桃1日生活圈，在台北市、基隆市陸續停課後，侯友宜應該拿出魄力宣布新北市停課1週。

民進黨團總召集人陳啟能、副總召集人李倩萍、書記長廖宜琨及議員陳科名、李坤城、蘇錦雄等人共同召開記者會，說明專家學者都認為未來1至2週是疫情的猛爆期，希望侯友宜以行政命令要求各校停課1週，改採線上授課。

請繼續往下閱讀...

陳啟能說，若一個家庭同時有不同階段如國中、國小或幼兒園學童，家長很難分配時間照顧小朋友，家長無所適從；李倩萍認為，各校停課反反覆覆，讓家長無所依循，希望市府承擔起責任，停課1週避開疫情高峰期，接下來以線上教學與實體授課雙軌的方式，讓家長評估選擇適合的方式，兼顧照顧問題。

廖宜琨以自身經驗說，兒子昨天剛恢復上課，今天早上他就接到通知下午要把孩子接回，因為班上有同學確診；他還有彈性時間去接孩子，但很多家長沒有這樣的彈性時間，會造成很多困擾。且市府沒有統一的命令，讓校長面臨很多壓力。

李坤城呼籲侯友宜到學校現場去看看，很多班級都只剩下個位數上課，市府不敢下全面停課的決定，造成很多校長敢怒不敢言；要求市府對未有疫苗保護力的先停課、增設兒童綠色優先通道及時段、購買唾液快篩試劑，以及安排BNT施打及增設車來速篩檢站。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法