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    「共享運具經營自治條例」一審 中市運具共享發展終於邁出重要一步

    「台中市共享運具經營管理自治條例」今初審通過，保障承租人承租的權益（交通局提供）

    「台中市共享運具經營管理自治條例」今初審通過，保障承租人承租的權益（交通局提供）

    2022/05/19 16:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會法規委員會今天初審完成「台中市共享運具經營管理自治條例」草案，交通局預計6月初通過三讀後就可公告實施。法條保障民眾承租的權益，如保險機制，也規範已在中市營運業者需在6個月內提出申請營運，並且明定交通局要公告各類共享運具總量上限，避免排擠到一般汽機車的停車空間。

    目前6都只有台中市沒有共享運具的管理自治條例，交通局日前草案送到市議會，法規委員會今天進行審議，並且完成初審。

    交通局長葉昭甫表示，目前台中市已有IRENT等 大小業者在營運共享運具，但跟雙北相較量並不大，自治條例公告實施後，業者需在半年提出申請，若未申請就會開罰，同時交通局需訂總量上限，以免一般民眾的停車權益受損。

    條例明定規劃專用服務區域、收取使用權利金、限制投放車輛數、制定違規營運罰則等條文。

    此外，為讓偏遠地區的民眾也可享有共享運具的便利性，條例有訂定在偏遠地區試辦業者可免收或者減收權利金，上限為一年。

    會議主席李中表示，中市現在非常重視綠色運具，法規委員會希望市府未來能在政策上，引導業者導入低碳運具，譬如電動機車、電動汽車，成為未來都市交通的一部分，透過共享的機制，減少私人運具的使用量。

    李中指出，若能搭配公車、捷運等大眾運輸系統，讓共享運具成為開始的第一哩路或最後一哩路，市民將享有更便捷的城市交通服務。

    市議員江肇國表示，目前自治條例訂定是參採其他直轄市的內容，對於市民使用大眾運輸工具的需求及習慣，以及目前業者的經營狀況並沒有仔細分析，他呼籲，要讓共享運具不影響原用路人權益下運行，制定法規外務必滾動式調整，以達到有效的管理。

    市議員黃守達表示，共享運具是新型態產業，台中市已經落後其他五都，現在終於制定自治條例予以納管，算是邁出重要的一步，建議市政府應該以降低碳排的角度來思考共享運具，才能真正推動低碳交通的發展。

    楊正中則在要求自治條例訂定要務實，千萬不要為了低碳成績而逼業者提供不實減碳數據。

    「台中市共享運具經營管理自治條例」在市議會法規委員會初審通過，中市運具共享發展邁出一步。（記者蘇金鳳攝）

    「台中市共享運具經營管理自治條例」在市議會法規委員會初審通過，中市運具共享發展邁出一步。（記者蘇金鳳攝）

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