國中會考後天登場 台中已87考生確診不得應試可補考

國中會考後天登場，台中考場備妥防疫準備。（圖：市府提供）

2022/05/19 12:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中教育會考5月21、22 日登場，台中市有多達2萬6695人將上陣應考，因近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續發燒，教育局統計累計到17日有87名考生確診，台中市長盧秀燕今前往忠明高中視察考場防疫準備情況，特別呼籲考生若確診不可應考，但考生不必擔心，教育部統一規劃在6月4、5日補考，不影響升學權益。

盧秀燕到忠明高中視察考場防疫措施，包括進入校園量測體溫動線、熱像儀測試、考場休息區及用餐規劃安排、備用試場分流措施等逐項檢視，包括所有試務相關工作人員均須打滿三劑疫苗，她除感謝試務人員辛苦準備外，也務求各校試務人員務求考試當日零缺失，確保考生防疫健康安全。

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今年中投區國中會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數3萬805人、分別安排於34個考場學校，其中，台中市考生2萬6695人、規劃26個考場學校，今年考生家長仍不得陪考，但考場有特別成立「考生服務隊」，提供應考協助。

此外，由於近來疫情發燒，確診數增加，教育局指出，至17日累計有確診考生87人、居家隔離158人、居家檢疫1人，盧秀燕特提醒確診考生不可應試，但可參加6月4、5日補考，不影響升學權益。

教育局另提醒，依中央規定，考生確診在5月20日（含）前尚未解除隔離者、快篩陽性未經PCR檢驗者及5月20日（含）前未獲PCR檢驗結果者，不可應試，但可參加6月4、5日的補考，補考不影響升學權益。若有考生不遵守規定私自參加考試，經查證屬實後將取消考試資格且不可參加補考。

至於考場配合防疫分類3種考場，包括「一般試場」供一般考生、自主健康管理者，每間試場最多安排36名考生應試；「第一類備用試場」供突發傷病申請應考的學生；「第二類備用試場」則提供5類對象應考，包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者，中投考區共增設460間二類備用試場，並依類型分流應試。

教育局指出，二類試場考生不得提早交卷，節間休息及用餐均須於二類試場內進行，並由「考生服務隊」協助考生訂購午餐及各項應試服務事宜，二類試場監考人員亦備有防護準備，包括面罩、手套、隔離衣，保障考生和監試人員健康安全。

教育局指出， 5月20日下午3至5時開放考生憑准考證看考場，不開放家長陪同；但如有特殊應考需求考生，家長經申請陪考證可陪同看考場。一般試場及第二類備用試場規劃不同通道。

國中會考後天登場，考場推出各式防疫措施。（圖：市府提供）

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