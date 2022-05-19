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    高市府「原客防疫諮詢專線」今啟動 以族語、客語回應疑難雜症

    高市府「原客防疫諮詢專線」今啟動。（記者王榮祥翻攝）

    高市府「原客防疫諮詢專線」今啟動。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/19 10:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原民會與客委會共同設立「原客防疫諮詢專線」今啟動，請出會說族語、客語的同仁，透過電話一對一指引及說明，解答族人對防疫的各項疑難雜症。

    原民會主委阿布斯表示，許多都會區族人、尤其是長者，確診時會格外緊張，致電公所或防疫單位時，容易遇到語言溝通問題造成費時，本會儘速設置族語專線，特別以都會區最大眾的阿美族語服務，要讓原民鄉親不受語言阻擾，多給族人一份安全感。

    此外，原民會上週開始啟動防疫宣導隊，前往茂林、桃源、那瑪夏區及杉林大愛的文化健康站，向族人及長者宣導正確防疫觀念，原住民族家庭服務中心也同步設有防疫諮詢服務。

    客委會主委楊瑞霞則指出，體諒市府第一線人員辛苦，但面對確診或居隔者等狀況需要了解細節時，希望有更多的管道可以詢問，特別是許多客家鄉親習慣說客語，要用華語說明自身問題時，難免會因緊張無法表達清楚。

    為此設立客語專線，安排會說客語的同仁輪班服務，讓大家在疫情緊張的當下，也能因為使用母語溝通感到安心。

    高雄市長陳其邁表示，感謝市民朋友一同正向團結防疫，原客防疫諮詢專線的設置，就是希望能詳細說明防疫資源與照護資訊，提供最便民、安心的服務，與大家同心度過疫情，全力照顧市民朋友健康。

    原民會防疫諮詢專線服務時間：平日8:30-17:00（例假日除外）、電話：（07）7406525；客委會防疫諮詢專線服務時間：平日8:30-17:00（例假日除外）、電話：（07）3165666轉17。

    高市府「原客防疫諮詢專線」今啟動。（記者王榮祥翻攝）

    高市府「原客防疫諮詢專線」今啟動。（記者王榮祥翻攝）

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