高雄累計確診鳳山突破7千人最多 甲仙22人最少

高雄今新增確診人數暴增，圖為高雄首創「關懷包得來速」，民眾開車領取情況。（記者陳文嬋攝）

2022/05/18 21:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄今新增確診人數達6714人，累積確診人數以鳳山區突破7千人最多，未破百人僅剩下7區，以甲仙區22人最少。

高雄今新增確診人數6714人，比昨天4761人多了近2千人，包括居隔期間陰轉陽1081人，外縣市旅遊史152人，特定娛樂場所48人，密切接觸者5179人、新案疫調中254人。

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高雄市有38區行政區，第一大區鳳山區人口數約36萬人，累積確診人數7303人居冠，其次第二大區三民區人口數約35萬人，累積確診人數6564人排名第二。

此外，累積確診人數突破3千人有3區，包括左營區3516人、前鎮區3354人、小港區3572人、楠梓區3058人，苓雅區2953逼近3千人，鼓山2592、大寮區2184人、岡山區2427人，仁武區1811人、燕巢區1319人、路竹區則是1056人。

值得一提的是，累積確診人數未破百人僅剩下7區，包括田寮區73人、內門區88人、六龜區57人、茂林區32人、桃源區68、甲仙區22人、那瑪夏區27人，以甲仙區最少。

市長陳其邁今表示，高雄疫情雖相對平緩，但仍呈現逐步上升趨勢，顯示社區傳播風險逐步增加，提醒民眾注意防疫，不可鬆懈。

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