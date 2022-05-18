高雄診所因症狀就醫快篩陽23％ 陳其邁：77％是感冒別太擔心

高雄市長陳其邁建議民眾在家與家人接觸勿脫口罩、別共餐。（記者許麗娟攝）

2022/05/18 20:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市1月起於1111家基層診所提供上呼吸道症狀就醫民眾免費快篩試劑，市長陳其邁指出，以5月17日為例，有4419人快篩採檢，其中1034人快篩陽性、陽性率約23％，他提醒，有症狀就醫別太擔心，23％可能感染COVID-19，但多數可能是感冒、腸病毒等。

高雄市統計診所的快篩數據，17日1034人快篩陽性，再經PCR採檢有878人確診，診所快篩陽性的PCR陽性率預測值為85％，若以當日4419人快篩，最後878人確診，則約20％確診率。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說，多數有咳嗽、有呼吸道症狀而到診所就醫者是類流感，不要擔心怕確診而不敢就醫，快篩陰性就能放心，陽性的話也可到23處社區採檢站做PCR，確診也有500家基層診所提供輕症或無症狀者居家照護。

高雄市也觀察到，近日確診者的同住接觸者染疫率提升，特別提供確診民眾與同住家人的居家生活指引，陳其邁說，確診者無需要家人共用衛浴，使用後務必徹底消毒，且除了用浴廁都不可出房門，使用的碗盤、衣物要自行清洗，垃圾也要密封好避免外溢造成人感染風險。居隔者及自主防疫者都不可與家人共餐。

陳其邁也提醒，高雄的老人比例相較於台中高很多，老人染疫的中重症風險較高，高雄市65歲以上打滿3劑為72.4％，呼籲除了趕快打疫苗，這段時間也盡量別與家人共餐，最好返家後還是戴上口罩，回到自己的房間再脫下，可降低家人、長輩的感染風險。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

成人有呼吸道症狀就醫指南。（高雄市政府提供）

小兒有呼吸道症狀就醫指引。（高雄市政府提供）

小兒快篩陽性且有症狀可到設有小兒特別門診方4大社區篩檢站或9大醫院。（高雄市政府提供）

高雄市65歲以上有症狀、有呼吸道症狀者、快篩陽性者的就醫、採檢流程。（高雄市政府提供）

確診者與同住接觸者共用浴廁要徹底消毒。（高雄市政府提供）

快篩陽性無症狀可到23處社區採檢站做PCR。（高雄市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法