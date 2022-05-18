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    台中+6670 BNT兒童疫苗5/30開打

    台中市兒童BNT疫苗將於5月30日開打。（記者蔡淑媛攝）

    台中市兒童BNT疫苗將於5月30日開打。（記者蔡淑媛攝）

    2022/05/18 20:20

    〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增6670例本土確診，BNT兒童疫苗及12到17歲BNT第3劑將於5月30日開打。市長盧秀燕說，台中市與全國疫情發展一致，還在爬升，沒有舒緩，參考北部大量確診處置措施，規劃「大型篩檢站」，將於近日內啟用，分流篩檢民眾擠到醫院情形。

    台中市國高中與國小的BNT疫苗預計25日送抵，盧秀燕說，今天起發送BNT兒童疫苗接種意願書給家長，30日起開打BNT兒童疫苗，以及12到17歲BNT第3劑，預計6月24日施打完畢。

    BNT兒童疫苗施打年齡為5到11歲，預估全市可接種最大量約14.2萬人，教育局專委郭明洲說，26、27日回收意願書後開打，可能國高中小學打到期未考的前一週才完成接種，由於6月1日就開始有畢業典禮，畢業生仍可返回學校或到醫院所施打。

    而台北市宣布，23日起市國小、國高中遠距教學1週，國三及高三則是到畢業典禮前一日都採遠距教學。郭明洲說，其他縣市並無進一步的停課措施，台中市與北部確診人數有差距，目前不跟進，會依疫情再滾動檢討。

    此外，3類對象可接種第4劑，包括65歲以上長輩、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，全市約有3000人，衛生局副局長邱惠慈說，經統計，目前已有61人施打。

    有關確診者居家照護統計，截至今天上午10點，已評估4萬6170人，其中4萬1570人（90.04％）已收案居家照護，累計健康關懷14萬7220人次，視訊診察3620人，送藥到府1395人，解除隔離1萬8871人。

    衛生局副局長邱惠慈公布，新增5名重症者及2名90多歲男性死亡，累計31人重症，其中17人插管，25人收治加護病房，5人使用抗病毒藥物治療。至於疫苗存量，莫德納3萬2千多劑、AZ疫苗3千多劑、高端2萬多劑。

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    台中市長盧秀燕說，「大型篩檢站」將於近日內啟用。（台中市政府提供）

    台中市長盧秀燕說，「大型篩檢站」將於近日內啟用。（台中市政府提供）

    教育局專委郭明洲說，今天起發送BNT兒童疫苗接種意願書給家長，30日起開打BNT兒童疫苗、12至17歲BNT第3劑，預計6月24日施打完畢。（台中市政府提供）

    教育局專委郭明洲說，今天起發送BNT兒童疫苗接種意願書給家長，30日起開打BNT兒童疫苗、12至17歲BNT第3劑，預計6月24日施打完畢。（台中市政府提供）

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