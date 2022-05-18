出門帶傘！未來1週天天易雨 週末稍降溫轉涼

中央氣象局提醒，未來1週將是容易下雨的天氣，務必攜帶雨具備用，但降雨不像上一波梅雨一樣頻繁，一天當中還是會有雨停空檔。（資料照）

2022/05/18 19:03

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（18日）西半部民眾感受到偏溫暖舒適且有陽光的一天，不過，中央氣象局提醒，明天（19日）起有南方雲系移入，加上鋒面週末報到，未來一週將是容易下雨的天氣，務必攜帶雨具備用，但降雨不像上一波梅雨一樣頻繁，一天當中還是會有雨停空檔。

氣象局今天下午對蘭嶼發布大雨特報，提醒對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。截至下午6點，蘭嶼日累積雨量已達77.5毫米。

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中央氣象局技正羅雅尹說，今天白天氣溫比昨天回升，明後天有南方雲系北移，而週末到下週三隨著鋒面接近，天氣轉為不穩定。今天降雨以迎風面基隆北海岸、東半部為主，中南部山區午後也有雷陣雨，西半部多雲有陽光，北台灣高溫約28、29度，中南部30度以上，感受舒適。

羅雅尹說，衛星雲圖可看到台灣東南方海面至巴士海峽雲系及水氣較多，明、後兩天這些南方雲系和水氣慢慢移動台灣上空，各地雲量增加，局部地區會有下雨狀況，降雨區域為迎風面東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，尤其東北角和恆春半島要留意較大雨勢。而南部地區也有局部短暫陣雨，山區午後雷陣雨發展，中部、北部平地則是多雲天氣。

羅雅尹說，未來一週天氣大致在週四前較為穩定，週五後水氣較多，週六到下週二主要受到南方海面的滯留鋒影響。滯留鋒面週末將靠近在台灣，天氣再轉為不穩定，各地有機會局部短暫陣雨，也會伴隨雷雨，實際雨勢仍視對流發展而影響，北台灣高溫稍降為23至25度，低溫仍在20度以上，約21、22度，中南部平均22至29度。

鋒面影響，週六到下週一白天水氣較多，西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨；下週一晚上水氣稍微減少一點，雨區轉為以迎風面北部及東半部地區的短暫陣雨為主，中南部地區亦有短暫陣雨但較為局部；下週二開始，環境轉東風，南方來的水氣增加，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象局提醒，週四夜晚至清晨的西半部地區及週五的馬祖有局部霧或低雲影響能見度，交通往返需注意。

下週三至下週五鋒面位於台灣附近，水氣偏多，但環境仍為東北風，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

今天迎風面水氣較多，基隆北海岸、東半部及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨，尤其恆春半島及東南部晚上之後受南方雲系北移影響，降雨有機會轉趨明顯。 （中央氣象局提供）

氣象局指出，衛星雲圖可見台灣東南方海面至巴士海峽雲系以及水氣較多，明、後兩天這些南方雲系和水氣慢慢移動台灣上空，各地雲量增加，局部地區會有下雨狀況。 （中央氣象局提供）

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