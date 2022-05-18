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    澎湖單日破百累積近千例 校園及部隊傳播鏈持續擴大

    澎湖單日破百例確診，部隊感染鏈成為隱憂。（澎防部提供）

    澎湖單日破百例確診，部隊感染鏈成為隱憂。（澎防部提供）

    2022/05/18 17:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增107起確診案件，單日突破百例，累積達972例，其中23例為學生，含澎科大7例、馬高2例、澎水4例、國中小（含幼兒園）10例，校園及部隊本土感染鏈持續擴大，目前看不到盡頭。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增的107起案例，4例為非澎湖籍，其餘皆為澎湖籍。僅1例收治於三總澎湖分院，4例收治於集中檢疫所，2例收治於部澎醫院，其餘100例均採居家照護。確診案例以20至29歲年齡層最多，計34人，年紀最小的是1歲女童。年紀最長的是第75歲女性，兩人皆為輕症，在宅居家照護。

    由年齡層分析，20至29歲感染人數最多，顯示部隊及澎科大校園感染鏈持續延燒，澎科大目前共有24個班級、847位學生採遠距教學。但校方卻遲遲未停止實體教學，任由感染鏈擴大；另外馬高多出2例、澎水4例、文光國中，耕讀幼兒園、中興國小、馬公國小、文澳國小、文光國小、白沙國中、白沙鄉立幼兒園各有1例，後寮國小2例。

    截至17日止，澎湖尚有14校20班停課，包括澎水1所4班、國中（西嶼、白沙）2所2班、國小（後寮、中山、馬公、文澳、文光、五德、講美）7所10班、幼兒園（吉貝分班、耕讀幼兒園、明圓幼兒園、馬市幼澎南分班）4所4班。除了燒不停的澎科大及部隊感染鏈外，另有一條岸巡安檢所感染鏈，也在蔓延中。

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    澎防部派出化學兵連，前進三總澎湖分院展開清消。（澎防部提供）

    澎防部派出化學兵連，前進三總澎湖分院展開清消。（澎防部提供）

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