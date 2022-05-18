台南+4045 今年累計確診破3萬人

台南市今天新增4045例本土個案，今年迄今累積破3萬人確診。（台南市政府提供）

2022/05/18 17:52

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增4045例本土確診，今年累積破3萬人確診。市長黃偉哲說，可能是因為中央放寬相關規定，包括65歲以上長者快篩陽性就視同確診，讓全國確診人數一口氣增加許多，台南也不例外。

衛生局說明，今天新增4045名病例，統計到昨天，今年累計確診個案3萬238人，其中1萬2275人已解除隔離，1萬7963人尚在隔離中。目前確診者仍以中壯年為主，但19歲以下亦佔將近20％，仍需多加留意。

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此外，有醫師預估北部疫情高峰後，緊接著中南部疫情也會跟著上來，兩者呈現黃金交叉，中南部需嚴陣以待。黃偉哲說，在疫情前，早知道台灣是1日生活圈，北部有疫情，南部當然也會有，只是我們不能毫無作為，「明知道海嘯要來，不能眼睜睜看著被淹沒」。

黃偉哲說，去年三級警戒的時候，遇到端午節、中秋節等，我們就呼籲北部南返的朋友，不管是探視家人、回老家或是旅遊，我們都奉勸他們減少不必要的跨縣市移動，也提供免費篩檢服務，讓大家能掌握自身的健康狀況。同樣的，現階段也希望大家特別小心，北部慢慢進入染疫高峰，南部雖然還有點差距，我們也會努力來強化防疫作為。

他說，目前中央為了北部重災區，把疫苗或快篩試劑等其他許多物資、醫藥、醫療量能都集中給北部，南部真的比較少，我們只能在有限的量能裡面強化防疫作為。當然也會持續呼籲中央再多幫忙南部一些。

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台南市衛生局分析，目前確診者以中壯年為主，但19歲以下佔近20％，需多加留意。（台南市政府提供）

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