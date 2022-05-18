為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園驚傳確診、快篩陽2男子 居隔期間猝死家中

    桃園市傳出王姓確診者及快篩陽性的陳姓男子在家猝死，二案均警方報請桃園地檢署相驗調查中。（記者余瑞仁攝）

    桃園市傳出王姓確診者及快篩陽性的陳姓男子在家猝死，二案均警方報請桃園地檢署相驗調查中。（記者余瑞仁攝）

    2022/05/18 17:29

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市傳出二起死亡案，其中王姓男子年僅35歲，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診居家照護，今天凌晨被其妻發現在浴室暈眩，經緊急送醫急救卻宣告不治；另名54歲陳姓男子因喉嚨痛快篩陽性，未到醫院PCR篩檢、自行在家隔離，昨天下午被其胞弟發現倒臥房間明顯死亡。二案均由警方報請檢察官相驗，調查死因與否與染疫相關。

    檢警調查，王男於13日確診後在八德區自家進行居家照護，與妻子分樓層隔離，王妻今天凌晨2點多聽到丈夫所在的樓上傳出聲響，上樓查看發現丈夫坐在房間內浴室門口、稱說因頭暈而跌倒，且持續有暈眩情形，王妻立即打119報案，經救護車到場送往桃園聖保祿屋院急救，但到院時已無呼吸心跳，經急救不治。

    陳姓男子住在龍潭區，他於16日因出現喉嚨痛症狀進行快篩為陽性，但未前往篩檢自行在家隔離，昨天下午3點其胞弟發現哥哥在房間內許久全無動靜，開門查看發現哥哥倒臥在地上一動不動，經報案由救護人員到場發現已明顯死亡，而未送醫。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲：北市高中以下學校 23日至27日全面遠距教學
    2022/05/18 17:26

    柯文哲：北市高中以下學校 23日至27日全面遠距教學
    中市議員要求市府與相關團體開會 決定高中以下是否停課
    2022/05/18 17:26

    中市議員要求市府與相關團體開會 決定高中以下是否停課

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    北市高中以下各校下週遠距教學1週 台南市暫不跟進
    2022/05/18 17:23

    北市高中以下各校下週遠距教學1週 台南市暫不跟進
    真的發生！PCR採檢留手機號碼 照範例寫「090000XXXX」
    2022/05/18 17:07

    真的發生！PCR採檢留手機號碼 照範例寫「090000XXXX」

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播