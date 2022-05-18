桃園驚傳確診、快篩陽2男子 居隔期間猝死家中

桃園市傳出王姓確診者及快篩陽性的陳姓男子在家猝死，二案均警方報請桃園地檢署相驗調查中。（記者余瑞仁攝）

2022/05/18 17:29

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市傳出二起死亡案，其中王姓男子年僅35歲，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診居家照護，今天凌晨被其妻發現在浴室暈眩，經緊急送醫急救卻宣告不治；另名54歲陳姓男子因喉嚨痛快篩陽性，未到醫院PCR篩檢、自行在家隔離，昨天下午被其胞弟發現倒臥房間明顯死亡。二案均由警方報請檢察官相驗，調查死因與否與染疫相關。

檢警調查，王男於13日確診後在八德區自家進行居家照護，與妻子分樓層隔離，王妻今天凌晨2點多聽到丈夫所在的樓上傳出聲響，上樓查看發現丈夫坐在房間內浴室門口、稱說因頭暈而跌倒，且持續有暈眩情形，王妻立即打119報案，經救護車到場送往桃園聖保祿屋院急救，但到院時已無呼吸心跳，經急救不治。

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陳姓男子住在龍潭區，他於16日因出現喉嚨痛症狀進行快篩為陽性，但未前往篩檢自行在家隔離，昨天下午3點其胞弟發現哥哥在房間內許久全無動靜，開門查看發現哥哥倒臥在地上一動不動，經報案由救護人員到場發現已明顯死亡，而未送醫。

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