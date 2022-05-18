北市高中以下各校下週遠距教學1週 台南市暫不跟進

市長黃偉哲表示，台南暫時沒有執行全面遠距教學的規劃。（南市府提供）

2022/05/18 17:23

〔記者王姝琇／台南報導〕台北市宣布不分公私立國小、國中與高中職，自5月23至27日全面改採線上教學。對此，台南市長黃偉哲表示，暫無計畫跟進。

黃偉哲表示，遠距上課牽涉到很多面向，例如國小學童在家上課需成人陪同，家長可能就要請防疫照顧假，雇主要不要支薪等都是問題，像是去年孩子都在家中遠距，家長照顧壓力很大，一恢復到校上課，很多家長都額手稱慶。目前全台各縣市都還沒有統一的作法，台南市未來會視疫情、疫苗注射的情況，再來考量，目前還沒有實施遠距教學的決定。

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黃偉哲也強調，台南市遠距教學量能是絕對沒有問題，去年已經實施過，線上教學的模式以及它的內容是被其他縣市所稱許的，其他縣市的同學跟老師也都在看台南市的線上教學的，證明台南市的因應是很好的。

中央預估南台灣疫情高峰即將到來，黃偉哲說，會好好評估，視疫情發展及學童疫苗施打的狀況來做討論，也提醒5至17歲BNT疫苗規劃入校施打意願書已陸續發出，讓家長約有1週時間進行評估與考量。

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