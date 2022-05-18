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    真的發生！PCR採檢留手機號碼 照範例寫「090000XXXX」

    衛生局長葉彥伯今重申，民眾到醫院採檢PCR，留下手機號碼一定要正確且是自己的手機號碼，不是範例中填寫的「090000XXXX」。（記者張聰秋攝）

    衛生局長葉彥伯今重申，民眾到醫院採檢PCR，留下手機號碼一定要正確且是自己的手機號碼，不是範例中填寫的「090000XXXX」。（記者張聰秋攝）

    2022/05/18 17:07

    〔記者張聰秋／彰化報導〕中央PCR採檢行政流程簡化，改由手機簡訊通知讓民眾自主回報密切接觸對象，彰化縣政府三令五申要求民眾到醫院採檢PCR，手機號碼務必正確，還用範例指導民眾正確填法，不料，竟然有民眾照抄「090000XXXX」範例，衛生局人員收到資料哭笑不得。

    縣長王惠美和衛生局長葉彥伯今在防疫說明會上，說出前述在彰化人身上發生的真實案例，再次提醒民眾，PCR採檢留下的手機號碼，一定要是可以聯絡到自己的手機號碼，書寫範例是提醒大家，手機10碼均須為數字，號碼要以09為開頭，中間不用加「－」也不能有空格，否則系統傳送不出資料，民眾無法自主回報訊息，拿不到電子隔離單，損及個人權益。

    民眾一時的疏忽，造成衛生局疫調人員花了很多時間，最後從其他家醫院資料，繞了九彎十八拐，好不容易找到當事人。

    當事人確診須治療，衛生局人員不好意思打擾，追問為何不寫自己的手機號碼，而為避免類似情況再度發生，葉彥伯今重申，手機號碼不正確，會讓疫調與就醫分流空轉，拜託民眾務必確認自己填寫的資料。

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    中央PCR採檢行政流程簡化，改由手機簡訊通知讓民眾自主回報密切接觸對象，民眾在醫院填寫資料，手機號碼務必正確。（縣府提供）

    中央PCR採檢行政流程簡化，改由手機簡訊通知讓民眾自主回報密切接觸對象，民眾在醫院填寫資料，手機號碼務必正確。（縣府提供）

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