為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵加碼大學生暑假返鄉優惠列車 6/18至6/28多推44班5折列車

    鼓勵大學生暑假多利用高鐵返鄉，高鐵公司表示，6月18日至6月28日加碼推44班5折列車。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    鼓勵大學生暑假多利用高鐵返鄉，高鐵公司表示，6月18日至6月28日加碼推44班5折列車。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    2022/05/18 10:37

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕暑假即將到來，台灣高鐵公司於6月18日至6月28日期間，加碼推出大學生返鄉優惠列車，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再提供44班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，並從5月20日凌晨0時起，依照訂位時程陸續開放購票。

    6月18日至28日加碼提供大學生返鄉5折的44班優惠列車，南下車次均從南港站發車，包含6月19日至24日、6月26日至28日的813次上午9點發車；6月19日、24日、26日817次上午10點發車；6月18日、6月25日的853次晚間7點發車；6月18日、20日至23日、25日、27日、28日的857次晚間8點發車。

    北上列車均從左營站發車，包含6月19日至24日、26日至28日的818次上午10點25分發車；6月19日、24日、26日的822次上午11點25分發車；6月18日、25日854次晚間7點25分發車；6月18日、20日至23日、25日、27日、28日的858次晚間8點25分發車。

    台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。另外，台灣高鐵公司再次提醒使用優惠的大學生，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高鐵維修扎根本土 BRT拚輸出首例
    2022/05/16 05:30

    高鐵維修扎根本土 BRT拚輸出首例
    6年還債逾千億 官股企業最強
    2022/05/16 05:30

    6年還債逾千億 官股企業最強

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    ESG融入經營策略 爭取外資認同
    2022/05/16 05:30

    ESG融入經營策略 爭取外資認同
    高鐵暑假大學生返鄉5折優惠 明開訂
    2017/05/23 06:00

    高鐵暑假大學生返鄉5折優惠 明開訂

    樹德科技大學
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播