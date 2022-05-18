高鐵加碼大學生暑假返鄉優惠列車 6/18至6/28多推44班5折列車

鼓勵大學生暑假多利用高鐵返鄉，高鐵公司表示，6月18日至6月28日加碼推44班5折列車。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2022/05/18 10:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕暑假即將到來，台灣高鐵公司於6月18日至6月28日期間，加碼推出大學生返鄉優惠列車，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再提供44班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，並從5月20日凌晨0時起，依照訂位時程陸續開放購票。

6月18日至28日加碼提供大學生返鄉5折的44班優惠列車，南下車次均從南港站發車，包含6月19日至24日、6月26日至28日的813次上午9點發車；6月19日、24日、26日817次上午10點發車；6月18日、6月25日的853次晚間7點發車；6月18日、20日至23日、25日、27日、28日的857次晚間8點發車。

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北上列車均從左營站發車，包含6月19日至24日、26日至28日的818次上午10點25分發車；6月19日、24日、26日的822次上午11點25分發車；6月18日、25日854次晚間7點25分發車；6月18日、20日至23日、25日、27日、28日的858次晚間8點25分發車。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。另外，台灣高鐵公司再次提醒使用優惠的大學生，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益。

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