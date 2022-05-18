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    逾65歲快篩陽視同確診今上路 侯友宜：把握黃金救援時間

    65歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診後，可評估投予口服抗病毒藥物，新制今天起上路。新北市長侯友宜表示，此政策有助於減少PCR篩檢人潮，把握長者的黃金救援與治療時間。（記者賴筱桐攝）

    65歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診後，可評估投予口服抗病毒藥物，新制今天起上路。新北市長侯友宜表示，此政策有助於減少PCR篩檢人潮，把握長者的黃金救援與治療時間。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/18 10:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕65歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診後，可評估投予口服抗病毒藥物，新制今天起上路。新北市長侯友宜表示，此政策有助於減少PCR篩檢人潮，把握長者的黃金救援與治療時間，如果運作順暢，未來希望推廣到各族群都適用，保全醫療量能。

    侯友宜今天主持市政會議指出，新北市專責病房已開設2223床，收治1343人、佔床率60.4%，集中檢疫中心開出2177床，居家照護累計21萬4973人，雖然新北市的醫療量能不是全國最高，卻勇敢承擔，扛起全國最多確診人數和全國最多社區篩檢站的重責大任，醫院、基層診所、衛生所全力以赴，他感謝所有醫護人員和公衛體系人員的付出。

    侯友宜說，即日起65歲以上快篩陽性，經醫師認定等同確診，可投予口服抗病毒藥物，不用再做PCR檢測，減少PCR的篩檢負擔，更可以把握黃金治療時間，他認為不只65歲以上長輩需要，以目前新北市社區篩檢站陽性率97%的數據來看，所有民眾都應該適用此政策，快速透過基層診所或醫院，由醫師判斷是否給藥，讓民眾安全、安心養病，不要再排隊做PCR。

    他說，65歲以上快篩陽性視同確診，許多長者習慣找自己的家庭醫師，前往就近方便的社區診所，因此基層診所扮演重要角色，如果此制度能夠運作順暢，未來推廣至其他族群，大醫院就可以保全醫療量能，守護中、重症與高風險脆弱族群。

    另外，侯友宜表示，新北市疫苗涵蓋率第1劑86.6%、第2劑83%、第3劑64.61%，未來12歲以下孩童加入接種行列，相信涵蓋率可以再提升；此外，第4劑疫苗5月16日起開放接種，符合資格的民眾只要間隔時間到了，就盡快來施打，增加保護力。

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