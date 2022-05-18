為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》罕見！巨無霸旗魚貪吃噎死 恆春漁民撈回驚見「魚中魚」

    碩大旗魚超過250公分、300公斤。（記者蔡宗憲攝）

    碩大旗魚超過250公分、300公斤。（記者蔡宗憲攝）

    2022/05/18 09:04

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近期正是捕撈芭蕉旗魚及旗魚的季節，昨天紅柴坑漁民出海作業，赫然在恆春西海岸發現一尾長達兩米半以上的巨無霸旗魚，且魚肚鼓脹明顯死亡，本要帶回漁港製作標本，沒想到剖開驚見「魚中魚」，肚內還有一尾超大芭蕉旗魚無法消化，明顯是遭噎死，吸引大批漁民到場圍觀。

    「阿娘喂！從沒看過比人大的旗魚啦！」從外海拉回這尾旗魚的蔡姓業者表示，在海面上看到旗魚時，旗魚已經漂浮在海面上死亡多時，由於魚身完整加上超過250公分，決定將牠拉回港內處理，進港時魚的龐大身軀引發驚呼，沒想到肚內還有驚奇。

    蔡姓業者表示，這尾旗魚除了體型龐大，重量也超過300公斤，但身上沒有外傷，只發現魚嘴闔不上，沒想到一剖開魚肚，竟然發現一尾超過1公尺、重量約20公斤的芭蕉旗魚，罕見的魚吃魚暴斃，實在令人大開眼界。

    鳥類專家劉川也在岸際拍到當時死亡漂流的大旗魚，笑稱「還以為是黑鮪魚，沒想到竟是如此大的旗魚」；由於這兩尾旗魚都已經腐臭，當地漁民取下碩大的旗魚頭部製作標本，其餘肉身都帶回海面上供其他魚類食用，「魚中魚」的奇景也都被圍觀漁民記錄下來，成為當地茶餘飯後的精采話題。

    碩大旗魚吞下另一尾大芭蕉旗魚。（記者蔡宗憲攝）

    碩大旗魚吞下另一尾大芭蕉旗魚。（記者蔡宗憲攝）

    碩大旗魚超過250公分、300公斤。（記者蔡宗憲攝）

    碩大旗魚超過250公分、300公斤。（記者蔡宗憲攝）

    碩大旗魚比人還大。（記者蔡宗憲攝）

    碩大旗魚比人還大。（記者蔡宗憲攝）

    碩大旗魚在海面漂流多時。（劉川提供）

    碩大旗魚在海面漂流多時。（劉川提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》3種常見生魚片比一比！ 營養師揭「這款」好油最多
    2021/12/03 12:04

    健康網》3種常見生魚片比一比！ 營養師揭「這款」好油最多
    東海岸旗魚季開幕 新取厚號漁船包辦鏢旗魚王、最多尾獎
    2020/11/21 18:14

    東海岸旗魚季開幕 新取厚號漁船包辦鏢旗魚王、最多尾獎

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    超澎拜烤肉餐！ 整尾旗魚直上烤網 網直呼「浮誇」
    2020/08/17 19:52

    超澎拜烤肉餐！ 整尾旗魚直上烤網 網直呼「浮誇」
    海釣遭旗魚「飛躍攻擊」 澳洲兄弟檔重傷送醫
    2019/05/23 23:59

    海釣遭旗魚「飛躍攻擊」 澳洲兄弟檔重傷送醫

    樹德科技大學
    「鯊」出程咬金... 鏢旗魚比賽「冠軍魚」被咬一口成亞軍
    2018/11/08 13:45

    「鯊」出程咬金... 鏢旗魚比賽「冠軍魚」被咬一口成亞軍
    東海岸旗魚季「第一旗」拍賣 139公斤拍賣價9萬5千元
    2018/09/30 15:19

    東海岸旗魚季「第一旗」拍賣 139公斤拍賣價9萬5千元
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播