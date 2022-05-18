獨家》罕見！巨無霸旗魚貪吃噎死 恆春漁民撈回驚見「魚中魚」

碩大旗魚超過250公分、300公斤。（記者蔡宗憲攝）

2022/05/18 09:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近期正是捕撈芭蕉旗魚及旗魚的季節，昨天紅柴坑漁民出海作業，赫然在恆春西海岸發現一尾長達兩米半以上的巨無霸旗魚，且魚肚鼓脹明顯死亡，本要帶回漁港製作標本，沒想到剖開驚見「魚中魚」，肚內還有一尾超大芭蕉旗魚無法消化，明顯是遭噎死，吸引大批漁民到場圍觀。

「阿娘喂！從沒看過比人大的旗魚啦！」從外海拉回這尾旗魚的蔡姓業者表示，在海面上看到旗魚時，旗魚已經漂浮在海面上死亡多時，由於魚身完整加上超過250公分，決定將牠拉回港內處理，進港時魚的龐大身軀引發驚呼，沒想到肚內還有驚奇。

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蔡姓業者表示，這尾旗魚除了體型龐大，重量也超過300公斤，但身上沒有外傷，只發現魚嘴闔不上，沒想到一剖開魚肚，竟然發現一尾超過1公尺、重量約20公斤的芭蕉旗魚，罕見的魚吃魚暴斃，實在令人大開眼界。

鳥類專家劉川也在岸際拍到當時死亡漂流的大旗魚，笑稱「還以為是黑鮪魚，沒想到竟是如此大的旗魚」；由於這兩尾旗魚都已經腐臭，當地漁民取下碩大的旗魚頭部製作標本，其餘肉身都帶回海面上供其他魚類食用，「魚中魚」的奇景也都被圍觀漁民記錄下來，成為當地茶餘飯後的精采話題。

碩大旗魚吞下另一尾大芭蕉旗魚。（記者蔡宗憲攝）

碩大旗魚超過250公分、300公斤。（記者蔡宗憲攝）

碩大旗魚比人還大。（記者蔡宗憲攝）

碩大旗魚在海面漂流多時。（劉川提供）

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