為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遲遲未收到居隔單 指揮中心：新北許多採檢者寫錯手機號碼

    不少居家隔離者遲遲未收到電子居隔單，中央流行疫情指揮中心今天指出，經查，新北市有許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。（中央流行疫情指揮中心提供）

    不少居家隔離者遲遲未收到電子居隔單，中央流行疫情指揮中心今天指出，經查，新北市有許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2022/05/17 23:14

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案以新北市最多，不少居家隔離者遲遲未收到電子居隔單，中央流行疫情指揮中心今天指出，經查，新北市有許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。

    針對「確診個案自主回報疫調系統」開立電子居隔單拖延一事，指揮中心今晚說，經查是新北市有許多疫調資料，因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果，將會與地方持續合作，並將要求所有社區採檢站務必在PCR採檢時核對民眾手機號碼，以儘快在檢驗陽性後，讓確診者及其須居隔者獲得相關訊息。

    指揮中心說明，「確診個案自主回報疫調系統」5月1日上線後，持續根據需求改善細節，例如已於5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象電子版通知書，並更新新的查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護之高風險對象，如懷孕、洗腎、高齡且獨居者匯出清單，以利優先評估收治情形，及時給予關懷。

    指揮中心進一步指出，系統優化後，近日各縣市居隔通知書開立數量均有明顯成長，但各縣市開單情形仍有差異，經查民眾採檢時填寫的手機號碼有誤為主要原因，並非中央系統不穩定所致，特此澄清。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    退役將軍夫人拒篩檢闖三總病房 狂咳嗽還飆罵護理師
    2022/05/17 21:12

    退役將軍夫人拒篩檢闖三總病房 狂咳嗽還飆罵護理師
    瞎爆！隔離完竟又被通知「沒確診」 中市衛生局回應了
    2022/05/17 20:37

    瞎爆！隔離完竟又被通知「沒確診」 中市衛生局回應了

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    「姊姊保護妳，不要擔心」 ICU醫曝「護理師染疫」感人故事
    2022/05/17 20:29

    「姊姊保護妳，不要擔心」 ICU醫曝「護理師染疫」感人故事
    健康網》兒童確診後4大Q&A 醫：退燒藥不會降低重症率
    2022/05/17 17:35

    健康網》兒童確診後4大Q&A 醫：退燒藥不會降低重症率

    正義中學 普及雙語教學 機器人競賽揚名國際
    0+7或3+4看確診者勾選 3個月內曾確診免列居隔
    2022/05/17 15:43

    0+7或3+4看確診者勾選 3個月內曾確診免列居隔
    0+7居隔新制竹市同住者仍配發3劑快篩 兒童BNT意願書19日起發放
    2022/05/17 15:16

    0+7居隔新制竹市同住者仍配發3劑快篩 兒童BNT意願書19日起發放
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播