遲遲未收到居隔單 指揮中心：新北許多採檢者寫錯手機號碼

不少居家隔離者遲遲未收到電子居隔單，中央流行疫情指揮中心今天指出，經查，新北市有許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。（中央流行疫情指揮中心提供）

2022/05/17 23:14

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案以新北市最多，不少居家隔離者遲遲未收到電子居隔單，中央流行疫情指揮中心今天指出，經查，新北市有許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。

針對「確診個案自主回報疫調系統」開立電子居隔單拖延一事，指揮中心今晚說，經查是新北市有許多疫調資料，因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果，將會與地方持續合作，並將要求所有社區採檢站務必在PCR採檢時核對民眾手機號碼，以儘快在檢驗陽性後，讓確診者及其須居隔者獲得相關訊息。

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指揮中心說明，「確診個案自主回報疫調系統」5月1日上線後，持續根據需求改善細節，例如已於5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象電子版通知書，並更新新的查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護之高風險對象，如懷孕、洗腎、高齡且獨居者匯出清單，以利優先評估收治情形，及時給予關懷。

指揮中心進一步指出，系統優化後，近日各縣市居隔通知書開立數量均有明顯成長，但各縣市開單情形仍有差異，經查民眾採檢時填寫的手機號碼有誤為主要原因，並非中央系統不穩定所致，特此澄清。

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