「姊姊保護妳，不要擔心」 ICU醫曝「護理師染疫」感人故事

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享染疫護理師的溫暖故事。（圖由奇美醫院提供）

2022/05/17 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，許多照顧患者的醫護人員也紛紛染疫。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金今（17日）在臉書分享1位護理師染疫後擔心受怕，卻也同時受到原單位溫暖照護的辛酸血淚故事，期許這樣的溫暖能持續流傳下去。

陳志金晚間在臉書粉專「Icu醫生陳志金」轉述1位護理師的染疫經歷，這位護理師於7日確診，本以為可以獲得10天休假，但隔離第2天就突然呼吸困難，又緊急被送回奇美醫院。

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這名護理師說，下救護車時見到另一名護理師學姊來接她，當下因恐懼而邊喘邊流淚，學姊見狀便將她擁入懷裡，哽咽地說「妳回來了，姊姊在這喔，會保護妳，不要擔心」，令她難以忘懷，也再度體悟到護理的意義與精神。

這位護理師說，她轉進加護病房當下仍然喘不過氣，相當害怕，腦海裡閃過前幾天「20多歲女性打3劑疫苗無慢性病史，確診後數日死亡」的新聞，擔心會不會成為下一個發生憾事的20多歲女子。所幸治療期間有其他護理師們悉心照料，讓她感到既溫暖又安心，也得以從加護病房轉回檢疫所，雖然到今天都還有症狀，但已經改善許多，她很感謝過去10天來所有幫助過她的醫療團隊。

陳志金說，這位護理師的染疫經歷算是有驚無險，也有著滿滿的感動，當醫療人員自己生病時，同樣會擔心受怕，也需要被關懷，但醫療人員知道接下來會發生什麼事、要如何配合治療、要相信醫療團隊能一同對抗病魔，而這樣的溫暖故事其實每天都在台灣醫療院所各個角落上演著。

陳志金表示，醫療團隊守護的當然不只有自己的夥伴，還有每一位付託給醫療人員的患者，他期許這位護理師早日康護歸隊，把她感受到的溫暖繼續傳給她照顧的患者，彼此關心，一起順利度過這一波疫情。

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