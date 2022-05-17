首波梅雨鋒面大進補 曾文水庫蓄水率重回3成

集水區持續降雨，曾文水庫蓄水率重回3成以上。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/17 22:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾文水庫集水區連日降雨，上游持續入流，蓄水率重回3成。4天來，台南地區主要水庫已有超過3000萬立方米「進帳」，可增加逾1個月的民生供水。

水利署南區水資源局統計截至今晚10點，14日以來，曾文水庫集水區累積降雨量有154.4毫米，尤其16日的51.8毫米，更是暌違281天後單日再度突破50毫米。

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而供應民生用水的南化水庫，14日以來，上游累積降雨也超過104毫米，已有約260萬立方米的實際進水量。

另外，南化水庫啟動甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，14日迄今，累積引流更超過800萬立方米，連同集水區的降雨逕流，已讓有效蓄水量多了上千萬立方米。

南水局副局長王瑋說，曾文水庫連日來已有將近2000萬立方米的入流量，加上南化水庫的進水，依照台南地區每天民生用水約100萬立方米來估算，可多供應1個月以上。

王瑋說，雨季到來，南水局嚴加整備、因應，防汛兼蓄水，努力維持穩定供水，目前南部地區水情正常；但也籲請民眾平時多節約用水，珍惜水資源。

根據南水局的觀測，截至今晚10點，曾文水庫的水位標高207.85公尺，蓄水率回升至3成以上，來到31.65％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾2.06億立方米。

南化水庫水位標高172.93公尺，有效蓄水量為5654萬立方米，蓄水率也重回6成以上，來到63.28％。

南化水庫因集水區持續降雨，蓄水率回升至6成以上。（記者吳俊鋒攝）

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