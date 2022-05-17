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    VEX世界機器人大賽 台灣小將奪世界總冠軍

    明道中學國中部二年級的簡銘浩與曹仕杰，前往美國參加VEX VIQC機器人世界錦標賽，拿下Middle School組世界冠軍。（記者陳建志翻攝）

    明道中學國中部二年級的簡銘浩與曹仕杰，前往美國參加VEX VIQC機器人世界錦標賽，拿下Middle School組世界冠軍。（記者陳建志翻攝）

    2022/05/17 20:35

    〔記者陳建志／台中報導〕VEX VIQC機器人世界錦標賽今年全世界有50個國家地區2萬多支隊伍參加，最後選出國中組800隊與高中組820隊，前往美國參加實體賽事。明道中學國中部二年級的簡銘浩與曹仕杰，組成「Never Give Up」隊，兩人製作的機器人在比賽中完成指定任務，一路過關斬將脫穎而出，拿下Middle School組世界冠軍，還接到總統與副總統賀電；另外，明道中學國際部陳柏丞、游天睿、王冠詠與台中高工張崴誠、惠文國中陳宣妤跨校自主組隊Skywalker Robotics，也榮獲「世界分區冠軍」。

    明道中學校方表示，VEX機器人世界大賽，是世界上最大的機器人賽事，2020年因為疫情取消，2021年舉辦線上遠端遙控世界賽，今年恢復實體賽事，5月在美國達拉斯會議中心舉行決賽，國中部二年級的簡銘浩與曹仕杰，今年1月先在宜蘭縣舉辦的台灣比賽中取得晉級，代表台灣到美國參賽，從800支隊伍中脫穎而出，榮獲Middle School組世界冠軍，為國爭光。

    曹仕杰說，這是第一次打進世界賽，雖然在疫情中仍做好萬全的準備，跟隊友簡銘浩一起出國挑戰世界賽，最終代表台灣，一舉獲得2022 VIQC國中組團隊挑戰賽世界冠軍、世界技能挑戰賽第三名、團隊挑戰賽分區冠軍與巧思獎，也接到總統與副總統賀電。希望能好好整理這一路走來的心路歷程，將心得和學弟妹分享。

    另外，明道中學國際部陳柏丞、游天睿、王冠詠與台中高工張崴誠、惠文國中陳宣妤跨校自主組隊Skywalker Robotics，在第一天的開幕式中，代表台灣選手們參加入場遊行，隊員們還自己製作了富有台灣文化色彩的海報大大秀出Taiwan 字樣，希望透過這個國際的場合讓更多人看見台灣文化之美，最後在比賽中從820組世界強隊中脫癮而出，拿到世界賽分區總冠軍。

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