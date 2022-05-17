廢棄物變身佳餚、餘布製成環保袋 新北創客季即起開跑

新北創客季展出海洋廢棄物變身塑食大餐作品。（記者周湘芸攝）

2022/05/17 11:25

〔記者周湘芸／新北報導〕2022新北創客季結合「聯合國永續發展指標SDGs」概念，即日起至7月31日辦理系列活動，首波新北SDGs創客展，即日起至6月2日於市府一樓實體展出，新北市長侯友宜今出席活動體驗製作文青環保袋，並參觀主題展特色作品，如海洋廢棄物變身塑食大餐等，氣氛熱絡。

侯友宜今出席活動體驗製作中和國中文青環保袋，並參觀主題展特色作品。他表示，新北市推動創客教育，並成立11所自造教育及科技中心，今年創客季主題展結合SDGs的三大特色永續、多元及數位，包括宣導海洋、陸地保育、用科技與國際競爭等，最重要是不要遺忘任何人，用關懷、包容、同理心對待每個人。

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教育局表示，創客季主題展包括瑞芳國小使用海邊塑膠廢棄物做出塑食大餐作品、武林國小回收寶特瓶做成的「水循環裝置」、自造者空間暨工具圖書館團隊的郭良旗結合榫接木藝與籐編技術製作特色傢俱、中和國中用餘布製成的文青環保袋等。此次展覽也將於6月1日在新北創客漾官網線上展出。

另外，教育局指出，新北創客季系列活動還包括「小漾Maker號偏鄉巡迴」，將故宮文物及創客教學推廣到15所偏鄉學校、46梯次、550組親子名額的「家庭創客日」、暑期9梯次的「SDGs科技教育永續經營培育營」，相關資訊將陸續於活動官網公布。

新北市長侯友宜體驗自製文青環保袋。（記者周湘芸攝）

新北市長侯友宜出席新北SDGs創客展。（記者周湘芸攝）

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