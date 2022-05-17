柯文哲稱比賽還沒開始 陳其邁回應：跟柯、侯是互相加油打氣的隊友

陳其邁強調，面對疫情，他跟柯市長、侯市長都是隊友，是互相加油打氣的隊友！（記者葛祐豪攝）

2022/05/17 10:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣疫情加溫，台北市長柯文哲昨被問到高雄市是防疫模範生時，稱「比賽還沒開始，繼續看下去」；對此，高雄市長陳其邁今受訪時表示，面對疫情時，對手是COVID-19病毒，他跟柯市長、侯市長都是隊友，是互相加油打氣的隊友！

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲昨天主持防疫記者會，媒體問他說，有人認為高雄市政府是防疫模範生，相較之下，雙北「太早放手」。對此，柯文哲回應，時間是檢驗真理的唯一標準，「比賽還沒開始，繼續看下去！」

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對此，陳其邁今天上午受訪時說，我們面對的對手或敵人，是COVID-19的病毒，所以，我跟柯市長、侯市長，我們都是隊友，互相的支持、打氣，這才是在面對疫情時候，中央地方還有各縣市政府大家共同合作，才能夠落實。

陳其邁表示，不管過去在疫調上有很多的合作，或是在整個的醫療資源，高雄市也必須跟屏東、台南，或是其他的縣市政府大家通力合作，才能把防疫工作做好，「所以我跟柯市長、侯市長，是互相加油打氣的隊友！」

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