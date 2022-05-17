「打滿3劑免居隔」非全放風 侯友宜籲中央提醒：仍有限制行為

新北市長侯友宜呼籲中央要提醒民眾，不是自主防疫就什麼都不管理，仍有限制行為。（記者周湘芸攝）

2022/05/17 10:35

〔記者周湘芸／新北報導〕中央宣布即日起完成3劑疫苗接種者，免居家隔離，改為進行7天自主防疫。新北市長侯友宜今受訪呼籲中央提醒民眾，不是自主防疫就什麼都不管理，仍有限制行為，必非什麼都能做，包括非必要仍不得出門、以居家辦公為優先等。

侯友宜表示，0+7居隔轉型政策推動勢必要走，最重要精神是將被動管理轉為自我防疫，要相信民眾，但當初新北提出的草案是要有限制行為，以居家辦公優先、非必要不得出門，出門需快篩陰性，且不能搭大眾運輸工具、參加人潮眾多聚會、進餐廳用餐等，也會列出高風險地區加以限制，必非什麼都能做。

請繼續往下閱讀...

被問到放寬0+7是否可能導致確診數飆升，侯友宜指出，新北對這項政策仍有提出原則性規範，必非什麼都能做，原則上仍是盡量待在家，不是想出門就出門，真有需要出門也要嚴格遵守規範、戴好口罩，也希望中央要有所提醒，不是自主防疫就什麼都不管理，從被動化主動還是有「管理」二字，相信國人都會做到。

針對0+7政策要如何分配快篩試劑？侯友宜也說，快篩試劑都是由中央徵用，還是提醒民眾自主防疫期間非必要不要出門，快篩是真的有需求才發，相信中央有盤算數量。

另外，侯友宜也說，現在限制打2劑、3劑（實施7天自主防疫）的落差已經不大，從管理層面來看已經沒有必要，像65歲、70歲以上高風險長者疫苗覆蓋率都與整體相差不遠，重要的是觀念的改變，民眾不要趴趴走、出門要有限制性。

針對蔡英文總統在防疫會議稱高雄市是防疫模範生？侯友宜說，新北的疫情重中之重，遇到問題一定率先迎戰，像居家照護政策優先承擔，中央還來新北視察，目前已經收治20萬人，也讓其他縣市跟進，新北面對疫情一定扛起因地制宜責任。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法