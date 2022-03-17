公路總局進行「格網」舖設。（張怡提供）

2022/03/17 23:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島去年夏天及年初豪雨成災，墾丁台26線船帆石路段，更連續出現嚴重土石泥流狀況，公路總局爭取緊急搶修經費工程改善，但完全水泥化的道路邊溝，卻引發環團及護蟹人士不滿，認為恐將扼殺陸蟹過馬路釋卵的生機，對比公路總局得獎的微電影《護蟹任務》相當諷刺；公路總局及學者到場勘查後坦言「是緊急搶修」，將聽取建議進行「格網」舖設，讓陸蟹能順利越過邊溝。

台26線的墾丁船帆石路段，年初土石泥流嚴重進行搶修工程，但近期完工卻被環團發現，整修後的道路邊溝很深，水泥面非常光滑，「陸蟹要嘛爬不上去，要嘛爬上去不小心掉下來摔死」，認為公路單位應避免這種監獄式的工法；而公路總局楓港工務段也立刻找來墾管處及學者進行會勘，希望能夠亡羊補牢。

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恆春半島環團律師張怡及東華大學環境政策研究所博士候選人顏士雄表示，進步的工程不只要安全，還要能友善環境，工法有很多種，只會鋼筋水泥已無法滿足國家公園的需求，交通部公路總局應改變閉門造車的習慣，加強NGO與公民參與，集思廣益，找出真正友善環境的方案，「公路局不能只會靠陸蟹電影得獎，也要真正有誠意保護陸蟹。」。

「陸蟹敏感區這樣施工太粗糙了！」陸蟹學者李政璋建議，目前水泥牆面長、高、光滑，陸蟹若進入溝中勢必無法逃脫而脫水死亡，包括陸蟹權威劉烘昌都認為，目前建議加設三道保險以確保陸蟹不會受困溝中，包括硬質網布連接兩牆上端的陸蟹通道，增加牆面粗糙度並架設斜向麻繩的逃生通道，以及水泥壁面加設鏤空之木板，使縫隙可供陸蟹躲藏，加上溝底置放部分樹枝木條形成臨時棲地。

公路總局楓港工務段則解釋，多次豪大雨影響，泥流流至道路，造成路面泥沙堆積嚴重影響用路安全，為避免災害反覆發生，以災後緊急處理搶修施作溝牆以阻隔自山側大量因強降雨衝洩而下泥沙表土，維護每年汛期用路安全，因為有時效限制要求無法面面俱到，目前參考會勘相關建議，讓陸蟹順利降海遷徙及釋幼後能順利返回原棲息地，改善措施預計4月底完成。

墾管處則強調，目前完成的邊溝連成人下去都有點難上來，會提醒公路單位未來設計上能多考量現場生物棲地，因為國家公園內許多路段，可能不只陸蟹也有其他生物棲地，會持續觀察改善後的陸蟹棲地狀況，並提供公路單位繼續進行改善作為。

墾丁粗糙工程恐扼殺陸蟹，水泥溝超深。（張怡提供）

墾丁粗糙工程恐扼殺陸蟹，公路單位挨批急開會補救。（古清芳提供）

墾丁《護蟹任務》得獎卻粗糙工程扼殺陸蟹，公路單位挨批急補救。（張怡提供）

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