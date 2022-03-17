週五上半天留意雨勢 北部轉涼南部高溫31度

今（17）晚到明（18）日受到鋒面影響，全台都有短暫雨和雷雨發生機率，各地降雨明天下午會漸歇。（資料照）

2022/03/17 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）晚到明（18）日受到鋒面影響，全台都有短暫雨和雷雨發生機率，預計明天下午各地降雨漸歇。北部明天將降溫到18至20度，其他地區維持25度以上，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

中央氣象局預報，今晚到明天鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，北台灣明顯轉涼，北部容易出現短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部也有局部短暫陣雨甚至雷雨，南部降雨則較為零星，東半部則要等明天上午風向轉為東北風後，降雨才會明顯；明天下午鋒面遠離，各地降雨漸歇，剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。

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氣溫方面，明天中午北台灣的氣溫只有18到20度，入夜溫度還會再低一些，其他地區變化不大，高溫仍有25度以上，南部可以來到31度左右。

氣象局補充，明天金門及澎湖易有局部霧或低雲影響能見度；東北風增強，東北部及東部沿海空曠地區易有8至9級強陣風，新竹至彰化、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區也有較強陣風。

天氣風險公司指出，今晚至明天上半天受到鋒面影響，西半部有陣雨和雷雨發生機會，東北風增強之下，北部也轉涼，中午溫度僅22度，不過週末天氣好轉、溫度也會穩定回升，預計下週二（22日）又會有鋒面報到。

紫外線方面，明天基隆市為綠色「低量級」；雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣和澎湖縣為橙色「高量級」；連江縣為紅色「過量級」，其餘縣市均為黃色「中量級」。

空氣品質方面，鋒面通過及東北季風增強，環境風場為偏東北風，明天中部以北空品區位於迎風面且有雨，擴散條件佳；雲嘉南以南地區位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，明天中午北台灣的氣溫只18到20度，晚上之後還會再低一些，其他地區高溫仍有25度以上，南部可以來到31度左右。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天基隆市為綠色「低量級」；雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣和澎湖縣為橙色「高量級」；連江縣為紅色「過量級」，其餘縣市均為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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