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    高雄林園環境教育嘉年華 春分日認識地方產業兼賞鳥

    鸕鶿排成「人」形狀飛翔。（陳俊強提供）

    鸕鶿排成「人」形狀飛翔。（陳俊強提供）

    2022/03/17 19:14

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園愛鄉協會將在20日（春分日）舉辦環境教育嘉年華會，除公布3年來石灰窯調查成果，也讓民眾認識在地槺榔掃帚，理事長陳俊強說，選在春分日舉辦，是正逢灰面鷲大量北返過境駱駝山，加上鸕鷀夜歸棲鳳山水庫的人形隊伍，將是獨特生態體驗。

    走讀「槺榔&石灰窯&在地特色」體驗暨「里山里海」環境教育嘉年華20日在林園區林內槺榔公園登場，包括海保署、林務局、高雄野鳥學會、林園紅樹林保育學會及地方社區、社團參與。

    林園愛鄉協會自2019年起申請林務局社區林業計畫，推展林園在地石灰窯及台灣海棗（俗稱槺榔）資源，三年來在林園區調查就發現多達15窯，堪稱台灣密度最高的石灰窯群。該協會完成多項調查，去年獲該計畫特優單位，這次藉由嘉年華會呈現。

    陳俊強表示，嘉年華會結合石灰窯介紹、在地特色產業、生態、里山里海及生態保教育等主題；規劃3個場次的走讀解說導覽，讓民眾更貼近石灰窯。活動特別選在春分日舉辦，正是觀賞灰面鷲大量北返過境駱駝山的最佳時機，鸕鷀夜歸棲鳳山水庫的人形隊伍，最近成了最夯拍照熱區。

    駱駝山屬於高位珊瑚礁地形，珊瑚礁俗稱咕咾石，早期當地居民作為建築用的材料，在地舊屋牆壁仍可見咕硓石建築，在駱駝山區的山麓自日治時期開始，當地的士紳便陸續申請建造石灰窯來烓燒石灰，直到新建材問世，石灰窯隱沒在荒煙滿草間。

    駱駝山石灰窯為當地特色產業景觀，如今大多隱沒荒煙漫草間。（陳俊強提供）

    駱駝山石灰窯為當地特色產業景觀，如今大多隱沒荒煙漫草間。（陳俊強提供）

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