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    新北塭仔圳重劃案卡關 民眾飼養40餘犬隻拒搬遷

    新北市政府推動塭仔圳市地重劃案，第二區有一名民眾飼養40多頭犬隻，不願配合搬遷。（地政局提供）

    新北市政府推動塭仔圳市地重劃案，第二區有一名民眾飼養40多頭犬隻，不願配合搬遷。（地政局提供）

    2022/03/17 18:25

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府全面展開新泰塭仔圳市地重劃工程，第二區搬遷期限已至，地政局將安排期程拆除，區內有1名飼養40多頭犬隻的民眾，在地政局協同動物保護防疫處多次輔導下，協助覓得另一處飼養犬隻的住所，但飼主仍不願配合搬遷，地政局將持續溝通協調，確保毛寶貝及民眾安置需求後，再辦理工程施作。

    地政局表示，去年4月展開輔導搬遷作業時，該名飼主列為動保處關心對象，他在住處飼養多達40多頭犬隻，環境髒亂，但飼主多次拒接電話、拒絕訪視，直到去年9月，與飼主及其親戚接觸後，飼主表達不願搬遷，後委請地政局協助尋覓可以飼養犬隻的住所，經過民間愛護動物團體協助，終於找到位於五股的狗場，但飼主仍不同意遷離。

    地政局指出，輔導搬遷近1年來，市府嘗試與飼主溝通，請民間動保團體一同前往盼訪視，希望提供飼主必要協助，若飼主願意，將安排所有犬隻安置，並處理部分犬隻疑似有皮膚病、飼養環境髒亂、惡臭等問題。

    另外，飼主目前住所共有30名家族所有權人，因產權問題爭議，包括飼主等6人尚未請領補償金，地政局呼籲已請領補償費的所有權人，儘速與飼主等家族成員溝通，解決私權爭議，市府將全力協助搬遷問題，盼飼主配合。

    新北市地政局與動保處人員多次上門表達關心，都遭飼主拒絕訪視且拒接電話，市府將持續溝通。（地政局提供）

    新北市地政局與動保處人員多次上門表達關心，都遭飼主拒絕訪視且拒接電話，市府將持續溝通。（地政局提供）

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