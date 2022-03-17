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    桃園航空城拆遷帶不走毛孩 動保處：擬定因應計畫

    桃園航空城計畫進入實質動工，住戶依期程搬遷，路邊堆放大量待清運的家具及廢棄物。（記者鄭淑婷攝）

    桃園航空城計畫進入實質動工，住戶依期程搬遷，路邊堆放大量待清運的家具及廢棄物。（記者鄭淑婷攝）

    2022/03/17 18:03

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城計畫施工中，居民依期程陸續搬遷，現場留下大量帶不走的家具，民眾發現有「毛孩」也被遺留下來，憂心隨著住戶離開恐衍生棄養潮；對此，桃園市政府動物保護處長王得吉表示，近期確實收到需要協助的通報，累積約有5隻犬隻，仍希望住戶能尋找親友或空間安置，並著手針對區內毛孩相關問題擬定因應計畫。

    航空城計畫去年11月實質動工，預計2024年11月全區施工，其中，優先拆遷區及達自願優先拆遷門檻住戶，陸續完成房屋騰空、點交，區內隨處可見待清運的大量家具及廢棄物，民眾也發現有住戶或工廠搬遷後，將犬隻遺留現場並以鏈條拴住，也不知有無人餵食、供水，任其在外日曬雨淋，擔心會有越來越多類似情況，疾呼「不要丟下牠們」、「希望政府督促飼主」。

    王得吉表示，航空城住戶須配合期程搬遷，加上過去可能採放養或有庭院等空間，搬遷後的住所屬公寓或社宅，無法繼續照顧犬隻，只能暫時飼養在原地，但會固定返回餵養，目前收到需要協助的通報約有5隻犬隻，若飼主真的無法找到親友或空間安置，動保處會強制介入媒介送養。

    王得吉表示，考量住戶配合國家重大政策搬遷，已著手針對區內毛孩問題擬定因應計畫，若有惡意棄養仍會依動保法開罰，至於施工過程工地會飼養犬隻看門，同樣會與主管機關協商，避免完工後毛孩遭到棄養。

    桃園航空城計畫進入實質動工，住戶依期程搬遷，路邊堆放大量待清運的家具及廢棄物。（記者鄭淑婷攝）

    桃園航空城計畫進入實質動工，住戶依期程搬遷，路邊堆放大量待清運的家具及廢棄物。（記者鄭淑婷攝）

    桃園航空城計畫進入實質動工，優先拆遷區住戶或工廠已騰空、點交並封板。（記者鄭淑婷攝）

    桃園航空城計畫進入實質動工，優先拆遷區住戶或工廠已騰空、點交並封板。（記者鄭淑婷攝）

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