內門宋江陣重出江湖 發表主題曲「宋江大好」暖身

流行樂團B.T.O.D.詞曲創作、十鼓擊樂團偕同演出MV的內門宋江陣專屬主題曲「宋江大好」。（記者李惠洲攝）

2022/03/17 17:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今發表由知名音樂人許常德任作詞顧問、流行樂團B.T.O.D.詞曲創作、十鼓擊樂團偕同演出MV的專屬主題曲「宋江大好」，宣告睽違兩年的內門宋江陣，將於3月25日磅礡登場。

市長陳其邁表示，為使宋江陣以多元樣貌吸引更多遊客關注，今年表演節目突破以往，特別融合創新街舞元素，搶先納入將成為奧運項目的「霹靂舞」。

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同時以「Battle」為主題，邀請台灣戲曲學院，高雄在地的中華藝校、實踐大學、內門國小宋江陣，從傳統基底撞擊出新的流行動力。

陳其邁也感謝在高雄出生的知名作詞人許常德，與B.T.O.D為宋江陣活動創作專屬主題曲「宋江大好」，一曲道破宋江陣的「精、氣、神」，宣揚宋江之美；強調今年節目保證精彩，且一定要到內門順賢宮現場，才能感受宋江陣氣勢。

觀光局說明，宋江陣系列活動從3月25日到4月5日，開幕當日將透過5G訊號，將現場實況傳送至目前鳳山統一優質生活館LED牆播放。

內門順賢宮更將於3月25、26日、4月3日到5日，晚上加碼安排煙火、水舞展演，每次展演時五分鐘，效果震撼精彩，詳情可至「高雄內門宋江陣」臉書粉絲團查詢https://www.facebook.com/kaohsiungwhoha。

睽違兩年的內門宋江陣，將於3月25日磅礡登場。（記者李惠洲攝）

知名音樂人許常德（右二）任作詞顧問、流行樂團B.T.O.D.詞曲創作，為內門宋江陣創作專屬主題曲。（記者李惠洲攝）

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