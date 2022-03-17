白沙屯媽祖往北港徒步進香與會考撞期，拱天宮：媽祖應會避開。圖為往年白沙屯拱天宮媽祖婆鑾轎出發照。（資料照）

2022/03/17 15:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮南下往雲林縣北港鎮朝天宮進香，因依媽祖婆旨意，每年在農曆12月15日擲筊決定徒步進香的時程，今年徒步進香時程，預計於5月20日凌晨1點15分登轎、2點15分出發，5月22日抵達雲林縣北港鎮，5月27日下午3點5分回宮。不過因抵達雲林縣境內時恰好與國中會考撞期，拱天宮廟方也證實接到雲蓮縣政府來函討論因應措施。

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，俗諺有云「七分人、三分人」，雖然白沙屯媽祖婆進香因路線全依媽祖婆旨意不固定，且速度快被不少信眾稱為粉紅超跑。但考量國中生升學，廟方會向媽祖婆祈求，屆時進香途中不要行經虎尾、土庫一帶考場較多區域。

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陳春發說，若白沙屯媽祖進香路線進入雲林縣境內時主要行經西濱等地，就能避開考場，不會影響到考生，而廟方也會加強勸導信眾，若媽祖婆路線附近有考場，切勿大聲喧嘩、使用鞭炮等，以免聲音影響到考生。

之前白沙屯媽祖婆往北港進香回程途中，也曾遇到國中會考 ，當時白沙屯媽祖婆也繞道，避免經過考場。

根據雲林縣政府資料，雲林縣今年國中考場主要為斗六高中、斗六家商、西螺農工、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、北港高中及北港農工等校。

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