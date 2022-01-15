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    台北市疫苗預約一波三折 汪浩嘆：被柯文哲搞得像二等公民

    汪浩感嘆，他上週試了好多次都預約不到疫苗，「住在天龍國被柯文哲搞得好像二等公民」。（資料照）

    汪浩感嘆，他上週試了好多次都預約不到疫苗，「住在天龍國被柯文哲搞得好像二等公民」。（資料照）

    2022/01/15 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病，COVID-19）疫情升溫，指揮中心日前縮短第3劑的施打間隔，中央預約系統今開放，各縣市的民眾透過申請預約，但台北市卻出現不能預約的狀況。對此，作家、政治學者汪浩感嘆，他上週試了好多次都預約不到疫苗，「住在天龍國被柯文哲搞得好像二等公民」。

    汪浩今在臉書貼出台北市長副市長蔡炳坤宣布，「台北市民15日無法在中央系統選擇北市疫苗接種地點」的新聞截圖，忍不住驚呼「這是真的嗎？」他並指出，前幾天他在台北市的疫苗登記系統發現莫德納被秒殺，「高端又不在系統上，而且台北市可以打高端的地方和時間又少」。

    汪浩透露，自己上週試了好幾次都預約不到莫德納和高端，讓他無奈直呼「住在天龍國被柯文哲搞得好像二等公民，可氣！」

    針對有台北市民表示在北市的疫苗預約系統找不到提供高端第3劑的院所，指揮中心今表示，疫苗絕對足夠，會再跟台北市聯繫，看是否可多增加接種點，以提供更多元的選擇；北市府發言人陳智菡證實，中央已經下令，北市也已媒合12家中大型醫療院所、多家診所加開「高端接種站」。

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