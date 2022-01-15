把握週日好天氣！北東下半天漸轉陰雨 西部留意晨霧

明（16）清晨各地仍偏冷，白天氣溫較暖和，西半部日夜溫差大，各地多雲到晴，而北部、東部受雲系接近影響，下半天會慢慢轉陰雨。（資料照）

2022/01/15 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕明（16）清晨各地仍偏冷，白天氣溫較暖和，西半部日夜溫差大，預測各地低溫約13至17度，北部、東北部、東部高溫可以回到20至22度，中南部及東南部則為24至28度。

中央氣象局預報，明天大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象局也提醒，明天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車應特別注意交通安全；明天下午起雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，沿海作業或活動請注意安全。

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溫度方面，明天環境為偏東風，清晨各地仍舊偏冷，白天氣溫較暖和，西半部日夜溫差大，早出晚歸要注意添加衣物，以免受涼。明天各地低溫大約落在13至17度，沿海空曠地區和近山區的平地可能更低一些，高溫方面，北部、東北部及東部可以回升到20至22度，中南部及東南部為24至28度。

「天氣風險公司」指出，週日台灣附近風場轉偏東風，各地氣溫可以再回升1至2度，北部、東北部是中午舒適早晚冷，中南部與東南部則是白天舒適，入夜氣溫明顯下降，日夜溫差大。不過，下半天開始，北部、東部受雲系接近影響，天氣慢慢轉陰，甚至部分地區會出現陣雨。

下波明顯變化落在下週一，鋒面通過，中部以北到東北部雲量增多轉陣雨，後續冷空氣南下，北部東北部在週一到週二夜間都有低溫出現，預計低溫12到13度左右；中南部天氣較不受影響，但氣溫也會下降，週一週二全天氣溫感受偏冷，低溫13至14度，高溫則在19、20度左右。

紫外線方面，明天基隆市及連江縣為綠色「低量級」；其餘地區皆為黃色「中量級」。

空品方面，明天環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，易有污染物累積，午後風速增強，各地擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉；氣象局提醒清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏空品區可能達紅色警示等級。

溫度方面，明天各地低溫大約落在13至17度，沿海空曠地區和近山區的平地可能更低一些，高溫方面，北部、東北部及東部可回升到20至22度，中南部及東南部為24至28度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天基隆市及連江縣為綠色「低量級」；其餘地區皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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