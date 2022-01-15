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    桃園爆群聚東興國中隔宿露營照辦惹議 校方：一切符合規定

    東興國中急召與確診病例接觸的師生採檢，幸全為陰性。（記者許倬勛攝）

    東興國中急召與確診病例接觸的師生採檢，幸全為陰性。（記者許倬勛攝）

    2022/01/15 16:42

    〔記者許倬勛／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情延燒，桃園市中壢區東興國中14日晚間有學生確診，深夜緊急召回176人採檢，幸全數陰性；有家長控訴，校方明知疫情嚴峻，13日仍讓全校8年級學生到外縣市隔宿露營，任由學生群聚，毫無警覺心。

    「一切按照規定。」東興國中校長林祺文解釋，市府今日才公告取消國、高中戶外教學及畢業旅行，也同意讓對疫情有疑慮的學生全額退費，8年級共有800多名學生，有約100多名學生提出退費需求，當時出遊也要求學生除用餐外一定要緊戴口罩、妥善消毒，符合中央、市府的防疫規定。

    黃姓家長說，中壢區接連爆發銀行、餐廳群聚感染，校方不顧學生的安危，執意要舉辦隔宿露營，讓孩子暴露在大型活動群聚的風險下，Omicron病毒株傳染力強，且有環境污染疑慮，校方難道有十足把握、阻絕所有感染源嗎？

    市議員舒翠玲批評，桃機群聚事件從3日發生迄今未歇，對各行各業衝擊很大，市府防疫經驗充足，不解為何不同步公告，取消各級學校的大型活動，實在太慢半拍，難怪家長批評聲不斷。

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