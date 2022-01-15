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    高市三鳳中街過好年活動開跑不開放試吃 陳其邁臨時取消發小紅包

    高雄市長陳其邁（中）出席三鳳中街年貨大街揭幕活動，原本預計發小紅包的行程臨時喊卡。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁（中）出席三鳳中街年貨大街揭幕活動，原本預計發小紅包的行程臨時喊卡。（記者許麗娟攝）

    2022/01/15 16:08

    〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市各商圈採買年貨「高雄過好年」系列活動，今天（15）由三鳳中街搶先揭幕，市長陳其邁原本安排在三鳳中街發放開運小紅包，但因北部疫情升溫，活動前臨時喊卡，也呼籲民眾採買時須全程戴口罩，且不能試吃、邊走邊吃。

    陳其邁指出，商圈、夜市是重要的庶民經濟，三鳳中街是南台灣最具指標性的年貨大街，今年雖然因疫情影響不能試吃，但防疫若做得好，防疫的紅利就是經濟會更好，因此呼籲落實實聯制、全程戴口罩、保持社交距離，同時也不試吃、試飲。

    三鳳中街主委伍進昌表示，商圈今年推出福袋抽獎來提升買氣，民眾若抽到上上籤，可用100元高雄券或商圈夜市券購買價值500元的超值福袋。

    伍進昌也說，今年年貨因產量減少、運輸成本提高，烏魚子、堅果類、蝦米等乾貨都有調漲，相對的香菇 、餅乾和糖果的價格持平，由店家自行吸收漲幅，歡迎民眾盡量採購。

    對於民眾採買無法試吃，三鳳中街賣肉乾的業者表示，民眾不能試吃就會降低購買意願，去年因疫情影響就已禁止試吃，所以業績掉了近一半，今年雖然也不能試吃，但因為南部目前還沒有本土疫情，看起來應該會比去年好。

    另一家賣堅果、乾貨的樊先生則表示，不能試吃確實會影響購買意願，但因為他們店多是老顧客為主，衝擊不會太大。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，今年高雄過好年系列活動將在全市26個商圈舉行，比往年增加7處，配合台灣燈會在高雄，商圈街道、周邊皆會加強燈飾布置，增加年節氣氛，後續各商圈也會推出表演、抽獎、餐車市集、春聯揮毫等活動，相關訊息都會公布在高雄市經發局臉書。

    高雄市長陳其邁呼籲年節採買要確實做好防疫措施，市集、市場、商場和賣場都不提供試吃，也禁止邊走邊吃。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁呼籲年節採買要確實做好防疫措施，市集、市場、商場和賣場都不提供試吃，也禁止邊走邊吃。（記者許麗娟攝）

    賣肉乾的業者表示，去年因疫情影響即禁止試吃，業績掉近一半。（記者許麗娟攝）

    賣肉乾的業者表示，去年因疫情影響即禁止試吃，業績掉近一半。（記者許麗娟攝）

    三鳳中街主委表示今年糖果、餅乾價格持平，民眾可多採買。（記者許麗娟攝）

    三鳳中街主委表示今年糖果、餅乾價格持平，民眾可多採買。（記者許麗娟攝）

    年貨大街起跑首日，三鳳中街已有不少民眾採買年貨。（記者許麗娟攝）

    年貨大街起跑首日，三鳳中街已有不少民眾採買年貨。（記者許麗娟攝）

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