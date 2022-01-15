竹縣農會農民直銷站新瓦屋店擴大 預估月銷售500萬元

新竹縣農會進駐竹北新瓦屋客家文化保存區的店，搬家擴大營業，今天（15日）重新開幕推出許多優惠。 （記者廖雪茹攝）

2022/01/15 16:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣農會進駐竹北新瓦屋客家文化保存區的店，搬家擴大營業，今天（15日）重新開幕推出許多優惠，縣長楊文科表示，新瓦屋11號店供應13鄉鎮市的蔬菜水果，提供都會居民便利採買，預估每個月的銷售額能達到500萬元。

新竹縣農會總幹事李筱華表示，在農糧署及新竹縣政府的輔導下，農民直銷站秉持「新鮮、安全、健康」原則，推動地產地銷，讓消費者可以一次買足各地農會的農特產品；不過，新瓦屋原7號店因為空間狹小，遷移到11號店，並斥資250萬元裝修，希望提供消費者一處空間寬敞、購物動線順暢，且商品種類更多元的展區。

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楊文科與新竹縣政府農業處長范萬釗、新竹縣農會理事長陳耀雄等人，今天上午一起為新瓦屋11號店進行開幕儀式，吸引許多周遭住戶前來採買，農會也趁勢推出許多只要銅板價就可以購買的農特產品，包含如產銷履歷芭樂、有機蔬菜等，加入農會會員並送限量的特色購物袋。

楊文科表示，農民直銷站新瓦屋11號店展售的農特展品，新鮮且價格合理，相信業績一定能夠蒸蒸日上，預估每個月的銷售額將可達到500萬元。

新竹縣長楊文科表示，新瓦屋11號店供應13鄉鎮市的蔬菜水果，提供都會居民便利採買，預估每個月的銷售額能達到500萬元。（記者廖雪茹攝）

新竹縣農會農民直銷站新瓦屋11號店新開幕，希望提供消費者一處空間寬敞、購物動線順暢，且商品種類更多元的展區。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣農會農民直銷站新瓦屋11號店新開幕，希望提供消費者一處空間寬敞、購物動線順暢，且商品種類更多元的展區。 （記者廖雪茹攝）

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