為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣農會農民直銷站新瓦屋店擴大 預估月銷售500萬元

    新竹縣農會進駐竹北新瓦屋客家文化保存區的店，搬家擴大營業，今天（15日）重新開幕推出許多優惠。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣農會進駐竹北新瓦屋客家文化保存區的店，搬家擴大營業，今天（15日）重新開幕推出許多優惠。 （記者廖雪茹攝）

    2022/01/15 16:16

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣農會進駐竹北新瓦屋客家文化保存區的店，搬家擴大營業，今天（15日）重新開幕推出許多優惠，縣長楊文科表示，新瓦屋11號店供應13鄉鎮市的蔬菜水果，提供都會居民便利採買，預估每個月的銷售額能達到500萬元。

    新竹縣農會總幹事李筱華表示，在農糧署及新竹縣政府的輔導下，農民直銷站秉持「新鮮、安全、健康」原則，推動地產地銷，讓消費者可以一次買足各地農會的農特產品；不過，新瓦屋原7號店因為空間狹小，遷移到11號店，並斥資250萬元裝修，希望提供消費者一處空間寬敞、購物動線順暢，且商品種類更多元的展區。

    楊文科與新竹縣政府農業處長范萬釗、新竹縣農會理事長陳耀雄等人，今天上午一起為新瓦屋11號店進行開幕儀式，吸引許多周遭住戶前來採買，農會也趁勢推出許多只要銅板價就可以購買的農特產品，包含如產銷履歷芭樂、有機蔬菜等，加入農會會員並送限量的特色購物袋。

    楊文科表示，農民直銷站新瓦屋11號店展售的農特展品，新鮮且價格合理，相信業績一定能夠蒸蒸日上，預估每個月的銷售額將可達到500萬元。

    新竹縣長楊文科表示，新瓦屋11號店供應13鄉鎮市的蔬菜水果，提供都會居民便利採買，預估每個月的銷售額能達到500萬元。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科表示，新瓦屋11號店供應13鄉鎮市的蔬菜水果，提供都會居民便利採買，預估每個月的銷售額能達到500萬元。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣農會農民直銷站新瓦屋11號店新開幕，希望提供消費者一處空間寬敞、購物動線順暢，且商品種類更多元的展區。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣農會農民直銷站新瓦屋11號店新開幕，希望提供消費者一處空間寬敞、購物動線順暢，且商品種類更多元的展區。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣農會農民直銷站新瓦屋11號店新開幕，希望提供消費者一處空間寬敞、購物動線順暢，且商品種類更多元的展區。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣農會農民直銷站新瓦屋11號店新開幕，希望提供消費者一處空間寬敞、購物動線順暢，且商品種類更多元的展區。 （記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹北新瓦屋客家文化保存區 明辦「新竹縣Hello we南瓜派對」
    2021/10/29 11:55

    竹北新瓦屋客家文化保存區 明辦「新竹縣Hello we南瓜派對」
    竹縣「米穀好好玩」、「Chill趣新竹」 24日新瓦屋登場
    2021/10/20 15:56

    竹縣「米穀好好玩」、「Chill趣新竹」 24日新瓦屋登場

    疫情時代 榮馥大院給您生活儀式感
    太熱！竹北新瓦屋魚群暴斃 竹縣府請民眾別再餵魚
    2021/09/17 13:38

    太熱！竹北新瓦屋魚群暴斃 竹縣府請民眾別再餵魚
    新瓦屋另類「藝術家隔離中」創作 台德青年激盪火花
    2021/04/15 10:01

    新瓦屋另類「藝術家隔離中」創作 台德青年激盪火花

    推爆～超過200萬女生都愛這款棉！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播