巧到難以置信！黃偉哲送市長特別獎液晶螢幕 竟抽到上台小幫手

市長黃偉哲（左）為市長特別獎液晶螢幕抽獎，竟抽到上台小幫手，得獎的陳緻慧（右）唱名得獎號碼竟是自己，掩面驚呼，黃偉哲手插腰，神情也很訝異。（記者楊金城攝）

2022/01/15 15:28

〔記者楊金城／台南報導〕真巧！台南市消防局第一大隊今天（15日）在新營舉辦防火防災宣導園遊會，市長黃偉哲為市長特別獎1台42寸液晶螢幕抽獎，竟抽到上台小幫手，得獎的第一大隊事務助理員陳緻慧唱名得獎號碼竟是自己，掩面驚呼，黃偉哲神情也很訝異。

春節快到了，南市消防局第一救災救護大隊與台南市消防之友會第一辦事處為讓消防安全知識在民眾心中扎根，今天在新營體育場228公園舉辦「虎你平安」防火防災宣導園遊會，為鼓勵民眾參與，還辦摸彩活動。

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黃偉哲由消防局長李明峯、第一大隊長石家源陪同，親身體驗防災宣導大富翁、油鍋滅火、防災準投王的闖關遊戲，和民眾玩開。

黃偉哲說，感謝消防人員守護市民生命財產安全，更希望民眾學會正確的防火防災撇步，平安過好年。

隨後由陳緻慧當助手，拿來抽獎箱，由黃偉哲抽出最大獎的液晶螢幕，黃偉哲抽出得獎的抽獎券交由陳緻慧：「妳來唸」，陳緻慧唱名後才發現竟是自己得獎，黃偉哲一臉不敢置信，真的是太巧。

今天防災園遊會除展示消防器材，現場還安排體驗闖關，包括野外安全停看聽、逃出生天、防災準投王、防災宣導大富翁、油鍋滅火體驗宣導、濃煙宣導實境秀、地震保命等9個關卡，由消防員專業解說並引導親子實際操作體驗，將各種防災常識落實到生活當中。

李明峯提醒民眾居安思危，防患未然，才能家家平安；石家源說，防災園遊會以寓教於樂方式，讓民眾學會和活用防災知識小技巧，進而達到減災。

學童闖關體驗。（記者楊金城攝）

黃偉哲（中）和小朋友玩起防災宣導大富翁遊戲。（記者楊金城攝）

南市消防局第一大隊今天在新營舉辦防火防災宣導園遊會，市長黃偉哲（左三）、消防局長李明峯（右三）、消友會第一辦事處處長陳志宏（右一）等人為防火防災宣傳。（記者楊金城攝）

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