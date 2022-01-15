確診者不配合防疫還害別人染疫 陳時中：最重可罰50萬、關3年

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒民眾要注意防疫規定。（指揮中心提供）

2022/01/15 15:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕年關將近，返台人數提高也造成境外移入病例暴增，對於網路流傳持假造PCR檢驗證明入境，可以不用隔離、不用花錢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，不但涉及偽造文書、行政處分，也會有刑責，提醒民眾勿以身試法。

網路近日流傳「返台不隔離、不花錢」4步驟，首先，如果在國外檢查到染疫，花錢買一份PCR陰性報告；然後立刻買2天內機票，拿著陰性報告返台；在機場檢驗被抓到陽性時，會直接送醫院治療；而因為醫療量能問題，醫院會在5天內要求出院，不用隔離。如此可省下防疫旅館費用，返台還可用健保治療。

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陳時中對此嚴詞表示，這部分已牽涉偽造文書，返台還有行政處分，可處罰1萬到15萬，尤其明知自己染疫還造假，若因此造成其他人染疫，就會依據傳染病防治法62條，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬以下罰金的處分。

對於近期屢屢傳出，有居家檢疫者、確診者，在防疫旅館或病房中亂搞，陳時中重申，依照傳染病防治法第36條內容，民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施，若是拒絕、規避或妨礙上述內容，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，且可連續、按次處罰。

此外，若已經是確診者，已經知道自己染疫，卻不遵守各級主官機關指示，致傳染於人者，依照第62條，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬以下罰金。他強調，明知染疫者更應配合抗疫規定，否則會有刑責，指揮中心對此將嚴懲不貸，對於仍然不清楚事情嚴重性的人，要在此特別提醒。

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