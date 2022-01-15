水保局農村特產直賣所國道泰安服務區開幕 喔熊聯名商品同步上架

農委會水保局台中分局於國道1號南下泰安服務區商場設置「山守現道之驛」直賣所開幕。（記者張軒哲攝）

2022/01/15 13:11

〔記者張軒哲／台中報導〕為推廣優質農特產，農委會水保局台中分局今日於國道1號南下泰安服務區商場舉辦「山守現道之驛」直賣所開幕活動，現場除販售水保局台中分局輔導的農村好物之外，參山處也將台灣觀光代言人「喔熊」的聯名商品同步在現場上架。自即日起至2月28日前，推出「滿百送百折價券」、「滿額再送喔熊旅行袋或小農好物」等多重好康優惠，歡迎遊客新春出遊經過泰安服務區，一起來搶購在地優質農特產品與喔熊伴手禮。

今日開幕活動水保局台中分局長邱啓芳、參山處長曹忠猷、台中市觀旅局副局長陳育正、農業局科長李代娟、山守現農村再生協進會理事長廖明世、台灣觀光旅行業交流協會理事長鄭育麟與農村產業夥伴共30餘人至現場參與現場同步舉行的草莓慶典銷售活動，見證國道服務區首間山守現與喔熊聯名商品銷售據點開幕。

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曹忠猷表示，原先只在線上販售的「喔熊夢工廠」購物商城，首次於線下實體店面固定販售，要讓喔熊粉絲更容易買到聯名商品，將特色伴手禮與觀光旅遊結合在一起。與水保局台中分局的合作，也正是觀光圈跨域共享的最佳示範，再結合台中市政府觀旅局、農業局彼此不同面向的資源，達到相互行銷、彼此推廣，一加一大於三的多贏成效。希望熊粉們經過泰安服務區，除能購買最新的喔熊周邊商品外，也能支持農村好物與山守現認證的台灣在地優質農產。

邱啓芳表示，為提高農特產品之集貨物流效率，積極與統一超商洽談合作，將打造的「山守現」品牌，進駐到國道泰安服務區商場，成為「山守現道之驛」區域集貨物流平台，不僅能加速集貨物流效率，還能作為重要的採購、取貨點，或透過賣場空間舉辦簡單的食農體驗或講座。在販售優質農特產品的同時，也能作為旅遊資訊服務站推廣中苗農村深度體驗，提供新型態的國道多元服務。

自開幕日起至2月28日，參山處推出全館消費滿百送，即可獲得100元的喔熊夢工場網路商城折價券；滿千再送喔熊旅行袋（限量50個）。水保局臺中分局也祭出單筆消費滿500元，就送大人物豆奶1瓶；消費滿1000元，再送價值百元以上小農好物乙份，數量有限，送完為止；館內消費還可登錄農遊卷抽獎活動，好康獎不完。更多喔熊聯名商品與山守現認證好物資訊，請上「喔熊夢工廠」主題館與「山守現 臺灣農產直賣所」網站查詢。

泰安服務區商場設置「山守現道之驛」直賣所販售優質農產品。（記者張軒哲攝）

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