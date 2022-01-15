為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北公托家數破百 侯友宜：年底拚到120處

    新北市政府今（15）日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，現場以接力賽跑形式，象徵從O到101的過程。（記者何玉華攝）

    新北市政府今（15）日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，現場以接力賽跑形式，象徵從O到101的過程。（記者何玉華攝）

    2022/01/15 12:52

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今（15）日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，現場以接力賽跑形式，象徵自2011年設立第一處公托，至今11年已開辦101處的過程，新北市長侯友宜表示，新北市家外托育的量能全國第一，今年要再拚出19處，在年底前達成全市120處的目標。

    這次啟用的7處公托包括板橋埔墘、板橋南雅、新店寶高、三重興穀、新莊中正、五股新城、汐止橫科，分別收托30至65名0至2歲的嬰幼兒，總計可提供330個收托名額，已從去年12月底開放網路報名；其中汐止橫科因應汐止忠厚公托重新整修，先行提供汐止忠厚幼兒收托，預計今年年5月招收新生。

    新北市長侯友宜表示，目前101處公托收托人數共5227人，還有212處私托、5435名保母，家外托育率從11年前的8%成長到40%，遠高於全國平均值、超過全國的一半，甚至在國際排名也是名列前茅。

    侯友宜說，在高物價、低薪資的年代，讓年輕人敢生「願意生、輕鬆養」，國家要多負擔一些責任，這才是正向的發展；至於要成立多少處公托，他認為要隨著生育數來調整家數，他任內則要達到120處的目標。

    新北市政府今（15）日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，新北公托數破百，特別邀來當年在第1家公托收托的幼兒，如今已是小學生，一起慶祝活動。（記者何玉華攝）

    新北市政府今（15）日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，新北公托數破百，特別邀來當年在第1家公托收托的幼兒，如今已是小學生，一起慶祝活動。（記者何玉華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳綠營下一個對付侯友宜？ 朱立倫：絕不意外
    2022/01/14 16:54

    傳綠營下一個對付侯友宜？ 朱立倫：絕不意外
    朱立倫稱國民黨愛台灣 侯友宜：希望大家好好為國家人民做事
    2022/01/13 11:55

    朱立倫稱國民黨愛台灣 侯友宜：希望大家好好為國家人民做事

    疫情時代 榮馥大院給您生活儀式感
    新北再增5公托收215名額 現場、網路即起報名
    2020/11/23 15:13

    新北再增5公托收215名額 現場、網路即起報名
    新莊思賢、豐年公托啟用 侯友宜承諾公托倍增
    2019/05/06 13:19

    新莊思賢、豐年公托啟用 侯友宜承諾公托倍增

    33年前後無差別！魅力不輸小鮮肉
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播