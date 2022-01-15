新北公托家數破百 侯友宜：年底拚到120處

新北市政府今（15）日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，現場以接力賽跑形式，象徵從O到101的過程。（記者何玉華攝）

2022/01/15 12:52

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今（15）日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，現場以接力賽跑形式，象徵自2011年設立第一處公托，至今11年已開辦101處的過程，新北市長侯友宜表示，新北市家外托育的量能全國第一，今年要再拚出19處，在年底前達成全市120處的目標。

這次啟用的7處公托包括板橋埔墘、板橋南雅、新店寶高、三重興穀、新莊中正、五股新城、汐止橫科，分別收托30至65名0至2歲的嬰幼兒，總計可提供330個收托名額，已從去年12月底開放網路報名；其中汐止橫科因應汐止忠厚公托重新整修，先行提供汐止忠厚幼兒收托，預計今年年5月招收新生。

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新北市長侯友宜表示，目前101處公托收托人數共5227人，還有212處私托、5435名保母，家外托育率從11年前的8%成長到40%，遠高於全國平均值、超過全國的一半，甚至在國際排名也是名列前茅。

侯友宜說，在高物價、低薪資的年代，讓年輕人敢生「願意生、輕鬆養」，國家要多負擔一些責任，這才是正向的發展；至於要成立多少處公托，他認為要隨著生育數來調整家數，他任內則要達到120處的目標。

新北市政府今（15）日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，新北公托數破百，特別邀來當年在第1家公托收托的幼兒，如今已是小學生，一起慶祝活動。（記者何玉華攝）

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