臨停逾3分鐘就自動開罰 台鐵高雄站旁站西路16日起啟動科技執法

高雄站西路違停情況多。（記者王榮祥翻攝）

2022/01/15 11:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄站旁的站西路違停多，市府設科技執法，只要停車超過3分鐘，就會自動蒐證拍照、逕行舉發，台鐵發現到14日為止，仍有不少駕駛貪圖方便違規臨停，暖心提醒16日起站西路就會啟動科技執法，別跟荷包過不去。

高雄市政府配合「高雄市區鐵路地下化」工程拆除中博高架橋後，由站西路取代中博高架橋，串聯博愛路與中山路，成為銜接市區南北雙向通行重要道路。

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但因常有車輛在紅線臨停等違規行為，影響整體行車秩序與安全，警方於站西路建置科技執法設備，透過車牌辨識系統，自動判別違規車主，只要停車超過3分鐘，自動蒐證拍照逕行舉發，1月16日正式取締開罰。

交通大隊說明，站西路科技執法設備採錄影車辨系統，違規車主將被開罰600元以上、1200元以下罰鍰，至1月15日為宣導期、16日啟動。

台鐵高雄站則發現，科技執法啟動日前，還是有不少違規情況，即使在圍籬上張貼告示，效果似乎很有限。

考量乘客與親友權益，站方透過臉書粉專與各種管道強力提醒，16日起（明天）站西路就會正式啟動科技執法，籲請民眾守法，別讓荷包在過年前無端失血。

高雄站西路16日起（明天）將啟動科技執法。（記者王榮祥翻攝）

站西路旁圍籬貼有16日起（明天）啟動科技執法告示，但效果有限。（記者王榮祥翻攝）

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