基隆市區兩座地下道改造 城市意象融入其間

基隆城隍廟前地下道整修，空間明亮也很有設計感（基隆市政府提供）

2022/01/15 10:51

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市區愛三路東岸廣場和城隍廟前的2座地下道，經常會漏水、磁磚破損，同時有街友盤據，晚間女性不敢走。市府去年12月封閉整修，接近完工。市府工務處表示，地下道除了明亮潔淨外，建築師進行空間設計，讓地下道變成一個城市藝文空間。

工務處表示，城隍廟前地下道完成90%，東岸廣場地下道也仍在積極施作當中。工務處提醒民眾，地下道施工期間封閉，市府發現部分民眾不顧自身安全違規穿越馬路，與車流相互交織險象環生，已請警方加強取締，請市民配合導引改道。

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至於民眾關心的環境問題，環保局也與工務處討論各種清潔方案，並由設計師納入整個工程當中，方便環保局人員進行清潔，自然更能保持地下道的明亮潔淨。

位在基隆市中心的城隍廟前地下道及東岸廣場地下道，為民國60年代的產物，在當時「以車行為主」的，為保護人行安全，由地方團體所捐建，但年久失修。

這幾年民眾不願意走陸橋或地下道，市府陸陸續續封閉了孝二路地下道以及拆除忠一路上的陸橋，目前市區僅剩東岸廣場和城隍廟前地下道，市府大幅度修繕改造，讓行人走起來能更安全更舒適。

工務處請建築師進行大膽的設計改造，將基隆的意象轉化融入地下道改善當中，希望市民有不同的感受；除此之外，警察局也增設監視器的計畫，讓地下道24小時都有治安防護。

基隆兩座地下道改建，空間潔淨明亮（基隆市政府提供）

基隆城隍廟前地下道整修期間民眾空越馬路（記者盧賢秀攝）

基隆城隍廟前地下道整修期間民眾空越馬路（記者盧賢秀攝）

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