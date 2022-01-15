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    8代製茶轉型 坪林區漁光里長白明堂打造0.4公頃天然茶園

    漁光里長白明堂（左）與兒子白錦祥堅持環境永續理念，打造有機農法茶園。（記者翁聿煌攝）

    漁光里長白明堂（左）與兒子白錦祥堅持環境永續理念，打造有機農法茶園。（記者翁聿煌攝）

    2022/01/15 10:42

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林茶鄉的漁光里長白明堂家族8代製茶，秉持環境永續理念，10多年前就帶頭轉型植茶模式改為有機農法，使用雜草作為綠肥頗具成效，不僅充分補充土壤有機質，並取得綠色保育標章，0.4公頃的天然茶園更達到「零農藥殘留」有機標準，白明堂笑說，不僅環境變得更健康，還吸引許多台灣特有種翡翠樹蛙及山羌到此棲息，為茶園增添不少自然風情。

    白明堂表示，有機耕作相當不易，早年從慣行農法轉成有機農法時很是挫折，最困難處在於不再使用農藥、化學肥料及除草劑，「每天面對除不完的雜草、趕不盡的病蟲，而且幾乎沒有產量可言」，但他知道茶園就位於翡翠水庫上游，是整個大台北民生用水供應地，環境保育尤為重要；當時他就是縣政府時代的漁光村長，有責任守護在地環境，所以成為在地第一個加入有機耕種的實作者。

    白明堂的茶園裡廣植40多種雜草，他指出草木共生是有機農法原理，「有雜草就有昆蟲，有昆蟲就會引來動物覓食，一物剋一物，當茶園自成生態食物鏈，便能大大降低病蟲害」走過陣痛期的茶園重回欣欣向榮，除了出產的茶葉品質極佳，看見茶園生態和諧共生，一片蛙鳴蟲唧，對白明堂而言就是最棒的回饋。

    除了將技術傳承其子白錦祥，他也開始號召農友響應，並透過有機產銷班傳承實作能力，共同投入生態永續志業；期盼更多人能加入有機農法，活化農村生產力，讓台灣的優質農業永續經營。

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