飄香的蛋糕誘餌！澎湖「水桶俠」終被3位不怕咬民眾解除任務

防疫造型出現的水桶俠浪浪，大半年來都搶救失敗。（牧羊少女雞蛋糕提供）

2022/01/15 10:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年台灣本土武漢肺炎〈新冠狀病毒病〉疫情嚴峻之際，西嶼鄉第5公墓突然出現1隻頭戴水桶的浪浪出沒，猛一看還以為是防疫造型，因此被當地民眾戲稱為「水桶俠」，雖然多次民眾及家畜疾病企圖接近協助，但都無功而返。

新近農曆年關將近，疫情有捲土重來之勢，水桶俠又再度出沒，引發各界關心，二崁聚落人氣名店（牧羊人咖啡館）老闆陳劭維夫婦，以及甫在西嶼鄉農會對面新創業的（牧羊少女雞蛋糕〉老闆娘，3人合組搶救特攻隊，帶著剛出爐熱騰騰的雞蛋糕當作誘餌，1人控制水桶俠，1人剪開頭上水桶，另1人則在旁錄影，見證歷史的一刻，過程中多次差點出現狗咬呂洞賓驚險畫面。

請繼續往下閱讀...

經過一番努力，昔日讓搶救民眾，甚至出動麻醉針、專業的家畜疾病防治所捕犬隊都無功而返的水桶俠搶救任務，最後竟然被3名「憨膽」的年輕男女，憑著一股對於寵物的熱誠，加上飄香的蛋糕誘餌，終於讓水桶俠解除防疫任務，3人希望水桶俠防疫任務解除後，全球的疫情也能趨緩，甚至恢復正常的生活。

由於水桶俠防疫造型，最少維持半年以上，原本民眾擔心無法飲食的結果，最後就會飢餓或口渴死亡，懷疑是有人餵養，由於水桶俠警覺性高，無法靠近協助脫離水桶，所幸3人熱心協助，才終於如釋重負。但水桶俠的出現，再次印證人類刻意拋棄的海洋廢棄物，是影響自然生態最大殺手，讓海中游的海龜、空中飛的鳥禽，到現在陸地跑的浪浪等都是受害者。

三名熱心年輕人不怕狗咬呂洞賓，協助水桶俠解除防疫任務。（母羊少女雞蛋糕提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法