1/15 各報重點新聞一覽

本土四條傳播鏈

2022/01/15 06:31

自由時報

國內本土4傳播鏈 桃機案相關累計68例

國內武漢肺炎本土疫情逐漸延燒，昨天新增十四例都算桃園機場群聚的延伸。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前有四條感染鏈，僅剩桃機相關的感染鏈仍在增加、其他三條未擴大。

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宜縣涉貪弊案》林姿妙列被告 建設代處長、農業科長收押

宜蘭地檢署偵辦宜縣政府、羅東鎮公所疑涉貪污等弊案，搜索縣長林姿妙官邸等三十餘處所，約談三十名嫌疑人與證人到案說明，其中林姿妙等十人列為被告，縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原兩人昨經檢方聲押，宜蘭地院裁定羈押禁見。

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爭取加入CPTPP 移除障礙 政府與日協商福食解套

我國正積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本是CPTPP主要成員國並扮演關鍵角色，但我迄今仍未對福島食品解禁，被視為是加入CPTPP的一大障礙，據悉，政府正與日本溝通協商有關福島五縣食品解禁問題，不排除爭取福島五縣以外的日本食品進口也檢附產地證明，以讓台灣民眾安心。

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聯合報

撈出疑似戰機殘骸 F-16V飛官陳奕證實殉職

空軍嘉義基地駕駛F-16V戰機的飛官陳奕十一日失事墜海，搜救人員尋獲部分生理組織，經與家屬ＤＮＡ比對，昨晚證實確為陳奕的肢體，軍方表示陳奕殉職罹難，將從優撫卹並辦理公祭。

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賴清德出訪宏都拉斯 過境美方成焦點

我國友邦宏都拉斯新任總統卡斯楚將在廿七日就職，據悉，副總統賴清德將以「特使」身分出席就職典禮。此行除鞏固兩國邦交，更是賴清德在副總統任內首次出訪，據悉，賴清德預計過境美國，屆時會與美方什麼層級的官員會面，是各界關注焦點。

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中國時報

台灣對大陸貿易順差1716億美元創新高

大陸海關總署最新統計，去年台灣對大陸（不含香港）出口總額近2500億美元，且享有的貿易順差突破1700億美元，達到約1716億美元，創歷史新高，但根據我財政部先前公布的數據，台灣僅享1000億左右順差，兩者落差非常大。學者分析今年RCEP生效，台灣面臨相對較高的關稅，對陸順差可能出現高點反轉。

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受惠參數調整 勞保基金延2028破產

勞動部昨天公布「勞工保險普通事故財務精算報告」，指出截至2020年12月31日為止，勞保基金精算負債達11.05兆元、基金累積餘額出現負值年（破產）年限則為2028年，雖然較上一次的精算報告再延後2年，但破產危機仍在眼前。

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宜蘭縣政府農業處農務科長吳東原（紅衣者）羈押禁見。（記者蔡昀容攝）

CPTPP（路透檔案照）

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