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    用心看見這群學生的美 南聰學子現場揮毫送春福

    南聰學子揮毫寫春福，增強自信心。（南大附聰提供）

    南聰學子揮毫寫春福，增強自信心。（南大附聰提供）

    2022/01/14 20:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南大學附屬啟聰學校（簡稱南大附聰）今（14）日舉辦揮毫送春福活動，以及「微課程」成果展，學生把春聯融入創意繪畫，打破過去對於春聯的舊有印象，也讓書法課程變得多元有趣，提高學生自信心。

    南大附聰書法課程的發展已逾10年，從國小部3年級開始至國中部3年級。今天活動由書法課程老師謝依珉指導學生現場揮毫，書寫過年吉祥話，並由視覺藝術課程老師魏向芃指導創意繪畫，贈送給學校來索取的教職員工與師生。

    大家拿到創意春聯都感到很開心，而且對於學生們而言，他們也能克服現場揮毫的心理關卡，感到很大的成就感，增強自信心。

    南大附聰表示，高職部彈性課程規劃微課程，以空間社區人文、性別平等及自然環境保等3大主軸，拓展學生們對於校園、社區，以及台灣連結世界的國際視野，高一至高三各學期的微課程包括「青春密碼」、「我該怎麼辦」、「理性與感性」、「衝突管理」、「情感歸屬」等，再搭配議題探討加深思考維度。

    南大附聰校長陳秀雅說，學校以書法課程來穩定學生的情緒及涵養藝術，利用微課程帶領學生自發性探索、與同學進行溝通互動學習，透過議題探討思考解決生活中的問題，達到社會共好目標，也是108課綱強調的素養學習。

    南聰學子發揮創意揮毫寫春福。（南大附聰提供）

    南聰學子發揮創意揮毫寫春福。（南大附聰提供）

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