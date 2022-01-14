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    北市公布3名確診者足跡：北捷、公車、士林夜市、台鐵

    台北市公布案17738、案17771足跡史。（北市府提供）

    台北市公布案17738、案17771足跡史。（北市府提供）

    2022/01/14 18:03

    〔記者楊心慧／台北報導〕桃園市聯邦銀行、西堤餐廳群聚案延燒到台北，台北市今天公布3例本土確診個案足跡，分別為案17738、案17771，兩者為夫妻，還有一名居住在北投的37歲男性案17801；案17738、案17771共匡列118人採檢，3名確診者足跡，包含北捷、公車、士林夜市、台鐵。

    黃珊珊在防疫記者會表示，案17771在台北市松山區工作，太太是案17738，為中壢聯邦銀行員工，夫妻倆居住在新北市，案17738確診後被隔離治療，但沒有任何症狀，新北市通報後匡列14人，北市職場匡列1人，擴大採檢7人，社區足跡採檢16人、社區擴大採檢80人，結果尚未出爐。

    北市府公布案17771、案17738，從1月8日至10日包含從捷運江子翠到善導寺站、劉桂蘭中醫診所、華山町餐酒館、華山文創園區、捷運善導寺到江子翠站、士林夜市、長林記大餅包小餅、高雄東山鴨頭、百齡高中停車場、虎笑麵屋、大都會客運敦化幹線等。

    黃珊珊表示，案17801為中壢西堤餐廳員工，住在北投，1月14日上午PCR陽性，Ct值17.6，同住家人4位，皆已居家隔離，據北市府公布的公共場域活動史1月8日至13日，包含捷運明德站至台北車站、台鐵北車至中壢車站（區間車1129車次）、台鐵中壢車站至台北車站（搭乘車次不固定）、捷運北車至明德站、北投區自強市場、遠東SOGO天母店戶外綠地等。

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    台北市公布案17801足跡史。（北市府提供）

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    台北市說明案17771活動史。（北市府提供）

    台北市說明案17771活動史。（北市府提供）

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