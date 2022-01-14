賴清德與平溪獨居嬤圍爐發紅包 民眾高喊總統好

副總統賴清德（前排右二）到新北平溪參加弘道老人福利基金會與獨居老人除夕圍爐活動，致贈賴謝喲紅包阿嬤，祝福她健康呷百二。（記者俞肇福攝）

2022/01/14 19:22

〔記者俞肇福／新北報導〕副總統賴清德關懷偏鄉長者，今天與弘道老人福利基金會志工到新北市平溪區偏遠山區，探視88歲獨居賴阿嬤拜早年，致贈保暖圍巾，賴清德還現場包阿嬤愛吃的餛飩，陪阿嬤圍爐，賴清德提早發放「福運旺來」蔡英文、賴清德署名的1元紅包。賴清德人氣超旺，現場社區的長者一看到賴清德，高興地大喊「總統好」。

賴阿嬤年邁駝背，加上身體老化，已無法獨自步行下山，移居外縣市為工作家庭打拚的子女，曾經接媽媽一起住，但賴阿嬤住不慣都市生活與心繫老家，因而獨居在早年由公公親手搭建的百年石屋中。除了佳節、過年兒孫們會回來探視聚餐外，兒子每週亦會返家關心、添購日常生活用品與餐食。

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弘道基金會平溪區志工每週探視陪伴，以及平溪區公所與里長的關懷訪視，居家服務提供家務整理、陪同就醫與陪同外出服務等，讓賴阿嬤獨居不孤單。

賴清德今天在弘道董事長王乃弘陪同下，於寒流中徒步過溪流小橋、登石階上山，向賴阿嬤拜早年並送上保暖圍巾與營養品外，更陪伴圍爐，賴阿嬤因牙口退化只能吃軟爛食物，因此在地提供據點共餐的紫東社區發展協會，特別烹煮了蔬菜蒸蛋、紅燒豆腐、吻仔魚粥、熟透東坡肉以及養身雞湯等年菜，當成圍爐年夜飯。

賴阿嬤說，平常除了喝牛奶，吃麵線、蒸蛋、肉鬆等等容易吃的食物外，小顆、皮薄、包著絞肉的好入口餛飩，是他平常補充營養的最愛，副清德捲起袖子親自包餛飩幫阿嬤加菜。

賴清德說，過年吃餛飩有打破混沌，迎接新年新氣象的寓意外，「餛飩」與「渾囤」的諧音相同，象徵糧食滿囤，所以也藉此祝福賴阿嬤與全國長者們都能吃飽、吃營養、獲得更好的照顧，一起迎接幸福滿滿的虎年。

副總統賴清德（左）幫賴謝喲阿嬤盛湯。（記者俞肇福攝）

副總統賴清德（右二）幫賴謝喲阿嬤張貼新年春聯。（記者俞肇福攝）

副總統賴清德（左）包阿嬤愛吃的餛飩。（記者俞肇福攝）

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