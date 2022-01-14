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    左營舊水肥廠址啟動公辦都更招商 高市府估引資50億

    位於左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址的機20機關用地，正式啟動公辦都更招商。（高市府提供）

    位於左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址的機20機關用地，正式啟動公辦都更招商。（高市府提供）

    2022/01/14 13:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於高雄市左營區大中二路、民族路口的廢棄水肥廠舊址，市府正式啟動公辦都更招商，今天吸引將近50家潛在投資人參加，預估引進民間投資達50億元。

    廢棄水肥廠舊址的左營機20機關用地，位處北高雄精華地段，自1978年起啟用，2010年關廠功成身退。高市府去年完成廢棄水肥廠拆除，及簡易綠美化改造工程，暫時闢建面積8000平方公尺的綠帶。

    高市府今天舉行機20用地高雄場公辦都更招商座談會，由副市長林欽榮主持，吸引將近50家資產管理、地產開發、建設公司等潛在投資人參加，其中包含大型開發商及高雄在地知名建商。

    林欽榮指出，機20基地可直接連接國道10號，往北到橋科、往南到市中心區，距高鐵左營站僅10分鐘車程，交通便利，且鄰近漢神巨蛋及義享天地商圈、榮總醫院，是全齡宜居的首選生活圈。

    林欽榮強調，本案都計變更已由內政部都委會審議通過，將提供1.4公頃的第五種住宅區，同時有0.4公頃的公園及廣場用地，都更招商擬劃設兩處各0.7公頃更新單元，採兩案共同招商，並透過都更權利變換方式，與民間合作投資，規劃市府分回百戶以上社會住宅、日照中心等公益設施及權利金。

    林欽榮說，本案100%為公有地，國有財產署已同意參與都更，搭配「高雄都更168專案」，可確保開發期程，增加招商誘因。他期許機20公辦都更案能比照「亞灣特貿三公辦都更案」，順利招商。

    高市都發局表示，本月17日將前往台北寒舍艾美酒店，舉辦台北場招商座談會，預估引進民間投資達50億元。

    機20用地高雄場公辦都更招商座談會，由副市長林欽榮（站立者）主持。（林欽榮提供）

    機20用地高雄場公辦都更招商座談會，由副市長林欽榮（站立者）主持。（林欽榮提供）

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