高市清潔隊員考扛沙包折返跑女性只2％過關 議員批歧視女性

高雄市環保局清潔隊員招考，女性第一關的體能測驗只有2%過關。（資料照）

2022/01/14 13:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市環保局清潔隊員招考，恢復扛沙包折返跑60公尺，雖然男生負重16公斤、女生負重8公斤，但成績計算不分性別，導致女性只有2%過關，多位議員今批評不公平，有歧視女性之嫌；環保局坦承考慮不周全，預算也遭議員擱置。

環保局統計，此次清潔隊員招考，共有7789人報名通過資格審查，其中男性5284人、占67.8%，女性2505人、占32.2%，預計正取172名，備取678名，報名者第一關得先通過體能測試，才能參加筆試。

請繼續往下閱讀...

由於環保局認為清潔隊員的體能很重要，此次體能測驗恢復扛沙包折返跑60公尺，男、女則各扛16、8公斤沙包，但成績不分男女，一併計算，已於去年12月24日至26日考完。

高雄市議會今天審查環保局預算，民進黨議員李喬如、張漢忠認為，扛沙包折返跑的設計不周延，男女成績混在一起計算，雖然負重重量不同，但女性怎跑得過男性？並詢問環保局，女性報考者通過體能測驗者有多少人？

環保局環衛科長陳偉德表示，女性過關比例約2%至3%；環保局長張瑞琿強調，此次考慮不周延，會檢討改進，下次招考更嚴謹與公平。

時代力量議員林于凱認為，第一關體能測驗，有多位較年長者，中途跌倒好幾次，他認為招考清潔隊員不是考爆發力，清潔隊員考肌耐力較適合。

國民黨議員黃柏霖說，男女考生一起考，成績未分開計算，對女性不合理；李亞築則批評，清潔隊員招考是在辦奧運會嗎？3天考試期間，每天都有人跌倒，根本歧視女性。

國民黨議員陳麗娜、邱于瑄、陳美雅等人，也認為此次招考的臨時人員加分辦法，有違公平，因此提議擱置環保局預算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法